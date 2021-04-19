Календарь стрижки волос по лунному календарю с 19 по 26 апреля 2021: какие даты очень благоприятные

Какие дни по лунному календарю будут удачными для стрижки волос с 19 по 26 апреля. Рассказываем.
Очень благоприятными днями станут для стрижки волос: 21, 22, 23, 24.
Если вы хотите добиться, чтобы волосы росли быстрее, то стричься нужно: 21, 22, 23, 24.
Очень неблагоприятный день для стрижки на этой неделе один: 19.
А вот красить волосы рекомендуется: 21, 22, 23.
Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, то укрепить их следует масками: 23, 24.
Использовать завивку: 23, 24.
Желаем вам насладиться походом к вашему любимому мастеру.
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