Календарь стрижки волос по лунному календарю с 19 по 26 апреля 2021: какие даты очень благоприятные
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Календарь стрижки волос по лунному календарю с 19 по 26 апреля 2021: какие даты очень благоприятные

2:00:334/19/2021Фото: https://www.hippopx.com/
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Если вы хотите добиться, чтобы волосы росли быстрее, то стричься нужно: 21, 22, 23, 24.

Очень неблагоприятный день для стрижки на этой неделе один: 19

Какие дни по лунному календарю будут удачными для стрижки волос с 19 по 26 апреля. Рассказываем.

Очень благоприятными днями станут для стрижки волос: 21, 22, 23, 24.

Если вы хотите добиться, чтобы волосы росли быстрее, то стричься нужно: 21, 22, 23, 24.

Очень неблагоприятный день для стрижки на этой неделе один: 19.

А вот красить волосы рекомендуется: 21, 22, 23.

Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, то укрепить их следует масками: 23, 24.

Использовать завивку: 23, 24.

Желаем вам насладиться походом к вашему любимому мастеру.

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лунный календарь стрижек на апрель 2021
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