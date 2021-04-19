Очень благоприятные даты для любого дела по лунному календарю с 10 по 30 апреля 2021
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Очень благоприятные даты для любого дела по лунному календарю с 10 по 30 апреля 2021

3:00:354/19/2021Фото: https://www.hippopx.com/
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Луна влияет не только на моря и океаны, но и на человека. Поэтому чтобы использовать лунную силу – следуйте за прогнозом по лунным дням.

В этот период произойдет Полнолуние – 26 апреля, Луна будет в Овне и Скорпионе

Очень благоприятные даты для любого дела по лунному календарю с 10 по 30 апреля 2021

Эти даты будут очень благоприятными для начинания и продолжения любого дела: 20, 21, 24, 27, 28 апреля. Очень неблагоприятными для важных дел могут стать даты: 19, 25, 26, 29 апреля. В этот период произойдет Полнолуние – 26 апреля, Луна будет в Овне и Скорпионе. Луна влияет не только на моря и океаны, но и на человека. Поэтому чтобы использовать лунную силу – следуйте за прогнозом по лунным дням.


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делаблагоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
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