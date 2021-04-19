19 апреля на Евтихия Тихого-2021 обязательно нужно гадать на суженого и молиться о здоровье. А что запрещено делать?
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19 апреля на Евтихия Тихого-2021 обязательно нужно гадать на суженого и молиться о здоровье. А что запрещено делать?

4:00:454/19/2021Фото: https://www.hippopx.com/
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Тихая погода 19 апреля обещает отличный урожай овощей и хлеба. Если дует сильный ветер – сдует весь урожай.

Молодые девушки могут успешно погадать на будущих женихов

Сегодня, 19 апреля, в народном календаре выпал праздник - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. В этот день издревле почитали святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского и мученика Иеремию. Почему тихий? В этот день русские люди делали прогноз на будущий урожай. Если погода была тихой и безветренной. То можно было ждать богатый урожай пшеницы, если дул сильный ветер – то говорили, что урожай не соберешь.

По легенде, будущий архиепископ Константинопольский Евтихий в 12 лет уехал на учебу в Константинополь, но там решил уйти в монахи: поселился в монастыре Амасии и ушел от дел мирских. В 552 году он стал патриархом. Спустя год его выбрали архиепископом. Сам апостол Петр просил об этом императора Юстиниана.

Но после разногласий по поводу нетленности тела Христа, император выгнал его из столицы.
Евтихий долгие годы был в изгнании и обрел дар пророчества, сотворил много чудес и исцеления больных.
О мученике Иеремии Римском до нас дошло слишком мало информации. Известно, что он мученически умер во время гонения на христиан.

Что делать обязательно в этот день?

Помолится святителю Евтихию о своем здоровье, а также дорогих вам людей.

Молодые девушки могут успешно погадать на будущих женихов.

Чего делать запрещено?
Думать плохо о других.
Предаваться скупости и грубости.

Приметы на 19 апреля

Если увидите много звезд в небе, то на даче поспеет много гороха.
Если утром будет туман, то апрель будет сухим.
Если дует сильный ветер – сдует весь урожай.
Лето будет засушливым – если дикие утки прилетели и селятся около озер.

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праздникпраздникиЕвтихий Тихий да Ерема Пролетныйкатегорические запреты дня
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