Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 апреля 2021 в России и мире

• День велосипеда (Bicycle Day) • День подснежника (The Day of Snowdrop) • День путешествующей улыбки • День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи • Шутливый день (Humorous Day) • Праздник читателя этикеток • День работника ломоперерабатывающей отрасли • День российской полиграфии • День врождённой диафрагмальной грыжи (Congenital Diaphragmatic Hernia Action Day) • День образования службы занятости РФ • День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского • День памяти преподобной Платониды Сирской • День юридической службы МВД РФ • День памяти равноапостольного Мефодия, архиепископ Моравского • День памяти святых 120 персидских мучеников • День чеснока (National Garlic Day) - США • День ликёра «Амаретто» (National Amaretto Day) - США • День покера (National Poker Day) - США • День сушки на бельевой верёвке (National Hanging Out Day) - США • День рождения королевы (Queen`s Birthday) - Остров Святой Елены • День рисовых шариков (National Rice Ball Day) - США • День Патриота (Patriot`s Day) - США • День примулы (Primrose Day) - Великобритания • День музеев (National Museum Weekend) - Нидерланды • Годовщина победы в Плайя-Хирон (Anniversary of the Playa Giron Victory) - Куба • День индейцев (Dia do indio) - Бразилия • День памяти жертв теракта в Оклахома-Сити (National Oklahoma City Bombing Commemoration Day) - США • День бразильской армии (Brazilian Army Day) - Бразилия • День республики - Сьерра-Леоне • День высадки тридцати трёх патриотов (Landing of the 33 Patriots Day) - Уругвай • День начала движения за независимость - Венесуэла • День нидерландско-американской дружбы (Dutch-American Friendship Day) - США • День рождения короля Мсвати III - Эсватини (Свазиленд) • День штата Северная Дакота (National North Dakota Day) - США • День Хосе де Диего (Natalicio de Jose de Diego) - Пуэрто-Рико • Шестизвонье (Sechselauten) - Швейцария • Именины у Мефодия, Евтихия, Платониды, Павла, Петра, Ивана • Евтихий Тихий да Ерёма Пролетный (Заря тихая)
Важные события
1563 в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги – «Апостола».
1780 создав Управу благочиния, Екатерина II начала полицейскую реформу в Российской империи.
1783 Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
1925 первый выпуск всесоюзной ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька».
1935 в СССР основано спортивное общество «Спартак». Название предложил советский футболист и хоккеист Николай Петрович Старостин.
1943 секретным Постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ.
1956 организована научно–исследовательская станция «Северный полюс–6» под руководством К. А. Сычёва, В. М. Дриацкого, С. Т. Серлапова и В. С. Антонова.
1970 на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ–2101, позже прозванный «копейкой».
1971 запуск первой советской орбитальной станции «Салют».
1977 катастрофа Ан–24 в Моэ, в результате которой погиб 21 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Эстонии.
1987 семья Симпсонов впервые появляются в «Шоу Трейси Ульман» с первой короткометражной серией под названием «Good night».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend