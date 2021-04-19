Какой сегодня церковный праздник 19 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 19 апреляВеликий пост Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского
Народные приметы и запреты дня
Этот народный праздник посвящен памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского и мученика Иеремия.
Этим святым молятся о физическом и душевном здоровье, просят благополучия для близких людей.
По наблюдениям к этому дню начинают цвести яблони. В народе их считают символом девичьей красоты и невинности. Традиционно стволы красят и обрабатывают от вредителей, а также подпирают ветки, чтобы они не обломились под тяжестью будущего урожая.
Ветреный день предвещает неурожайный год.
Запреты
День связан с яблоней и березой - их категорически нельзя рубить.
Незамужним девушкам нельзя срывать яблочный цвет — тогда могут начаться проблемы в любви. А вот если цветок сам упадет к ее ногам, то, наоборот, впереди намечается страстный любовный роман.
Нельзя в этот день печь пироги с любой начинкой, кроме яблочной и гороховой. Первые придают силу и уверенность в себе, а горох поможет женщине скорее забеременеть. Другие же начинки могут забрать энергию: появится слабость и апатия.
А еще беременным женщинам запрещено ходить с распущенными волосами — роды будут длительными и тяжелыми.
Приметы
- Если день тихий, без ветра – ждите раннего урожая яровых.
- Началось сокодвижение у клёнов и других деревьев – наступит тёплая погода.
- Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.
- Если ветра нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.
- Если ворона вьет гнездо на дереве высоко, весной возможно большое половодье.