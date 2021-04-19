Какой сегодня церковный праздник 19 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 19 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:504/19/2021Фото: PIXNIO
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По наблюдениям к этому дню начинают цвести яблони. В народе их считают символом девичьей красоты и невинности.

церковь
Сегодня потребление невареной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

Православные праздники 19 апреля

Великий пост Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского

Народные приметы и запреты дня

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный

Этот народный праздник посвящен памяти святого Евтихия, архиепископа Константинопольского и мученика Иеремия.

Этим святым молятся о физическом и душевном здоровье, просят благополучия для близких людей.

По наблюдениям к этому дню начинают цвести яблони. В народе их считают символом девичьей красоты и невинности. Традиционно стволы красят и обрабатывают от вредителей, а также подпирают ветки, чтобы они не обломились под тяжестью будущего урожая.

Ветреный день предвещает неурожайный год.

Запреты


День связан с яблоней и березой - их категорически нельзя рубить.

Незамужним девушкам нельзя срывать яблочный цвет — тогда могут начаться проблемы в любви. А вот если цветок сам упадет к ее ногам, то, наоборот, впереди намечается страстный любовный роман.

Нельзя в этот день печь пироги с любой начинкой, кроме яблочной и гороховой. Первые придают силу и уверенность в себе, а горох поможет женщине скорее забеременеть. Другие же начинки могут забрать энергию: появится слабость и апатия.

А еще беременным женщинам запрещено ходить с распущенными волосами — роды будут длительными и тяжелыми.

Приметы

  • Если день тихий, без ветра – ждите раннего урожая яровых.
  • Началось сокодвижение у клёнов и других деревьев – наступит тёплая погода.
  • Туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.
  • Если ветра нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.
  • Если ворона вьет гнездо на дереве высоко, весной возможно большое половодье.
Источник: my-calend

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