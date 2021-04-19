Экстренно приземлился в Новосибирске рейс S7 «Москва – Улан-Удэ»
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Экстренно приземлился в Новосибирске рейс S7 «Москва – Улан-Удэ»

8:36:364/19/2021Фото: pixabay
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Пассажирке стало плохо. На земле ее уже встречала бригада скорой помощи. Как выяснилось, пострадавшая летела вместе с мужем домой.

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Самолет совершил экстренную посадку
Пассажирке рейса авиакомпании S7 рейса №3033 «Москва – Улан-Удэ» крупно повезло. Во время полета у жительницы с. Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. По случайности на борту находились министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия Зоя Занабадарова и врио руководителя Межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в г. Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев. Они оказали женщине экстренную помощь в небе. Ей поставили необходимые инъекции.
Из-за этого случай командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На земле пассажирку уже встречала бригада скорой помощи. Как выяснилось, пострадавшая летела вместе с мужем домой.
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