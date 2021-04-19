Пассажирке рейса авиакомпании S7 рейса №3033 «Москва – Улан-Удэ» крупно повезло. Во время полета у жительницы с. Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. По случайности на борту находились министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия Зоя Занабадарова и врио руководителя Межрайонного управления N99 Федерального медико-биологического агентства в г. Комсомольск-На-Амуре Алексей Афанасьев. Они оказали женщине экстренную помощь в небе. Ей поставили необходимые инъекции.Из-за этого случай командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На земле пассажирку уже встречала бригада скорой помощи. Как выяснилось, пострадавшая летела вместе с мужем домой.
Экстренно приземлился в Новосибирске рейс S7 «Москва – Улан-Удэ»
8:36:364/19/2021
Пассажирке стало плохо. На земле ее уже встречала бригада скорой помощи. Как выяснилось, пострадавшая летела вместе с мужем домой.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Женщине повезло?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Какой сегодня церковный праздник 19 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:50 4/19/2021
Очень трогательные открытки на День подснежника и душевные поздравления 19 апреля 2021
6:50:59 4/19/2021
БердскСеверный ветер принес снежные метели 19 апреля в Бердск
6:36:10 4/19/2021
19 апреля на Евтихия Тихого-2021 обязательно нужно гадать на суженого и молиться о здоровье. А что запрещено делать?
4:00:45 4/19/2021
Очень благоприятные даты для любого дела по лунному календарю с 10 по 30 апреля 2021
3:00:35 4/19/2021
Календарь стрижки волос по лунному календарю с 19 по 26 апреля 2021: какие даты очень благоприятные
2:00:33 4/19/2021
Вербное воскресенье 2021: дата праздника, что можно делать и нельзя
1:11:28 4/19/2021