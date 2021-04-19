К бессрочному масочному режиму готовы 15% россиян
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

К бессрочному масочному режиму готовы 15% россиян

9:56:084/19/2021Фото: pixabay.com
0

Большая часть опрошенных жителей страны всё же против бессрочного масочного режима в общественных местах.

Теперь вирус больше передается внутри семьи, нежели на массовых мероприятиях

Как показывает исследование, 64% опрошенных против предложения бессрочного ношения масок, однако 15 % оценили его положительно. В опросе приняли участие по тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 человек из крупных городов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отменять масочный режим в стране не планируется, так как вероятность заражения высокая, а ограничения сняли преждевременно. Она отметила, что теперь инфекция больше передается внутри семьи, нежели на массовых мероприятиях.

С начала пандемии COVID-19 в нашей стране заразились 4,69 миллиона человек, скончались более 105 тысяч человек, выздоровели 4,3 миллиона.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
пандемиякоронавирусмасочный режим
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы постоянно носите маску?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь дачника на 19 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:16 4/19/2021
    Календарь дачника на 19 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    В шоу "Маска" рассекретили Носорога: Кирилл Туриченко расплакался на сцене
    8:59:09 4/19/2021
    В шоу "Маска" рассекретили Носорога: Кирилл Туриченко расплакался на сцене
    Экстренно приземлился в Новосибирске рейс S7 «Москва – Улан-Удэ»
    8:36:36 4/19/2021
    Экстренно приземлился в Новосибирске рейс S7 «Москва – Улан-Удэ»
    Какой сегодня церковный праздник 19 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:50 4/19/2021
    Какой сегодня церковный праздник 19 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 апреля 2021 в России и мире
    7:40:56 4/19/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 апреля 2021 в России и мире
    Очень трогательные открытки на День подснежника и душевные поздравления 19 апреля 2021
    6:50:59 4/19/2021
    Очень трогательные открытки на День подснежника и душевные поздравления 19 апреля 2021
    БердскСеверный ветер принес снежные метели 19 апреля в Бердск
    6:36:10 4/19/2021
    Северный ветер принес снежные метели 19 апреля в Бердск
    БердскМагнитная буря 19 апреля 2021 настигнет метеопатов: даты новых геоударов
    5:12:09 4/19/2021
    Магнитная буря 19 апреля 2021 настигнет метеопатов: даты новых геоударов
    19 апреля на Евтихия Тихого-2021 обязательно нужно гадать на суженого и молиться о здоровье. А что запрещено делать?
    4:00:45 4/19/2021
    19 апреля на Евтихия Тихого-2021 обязательно нужно гадать на суженого и молиться о здоровье. А что запрещено делать?
    Очень благоприятные даты для любого дела по лунному календарю с 10 по 30 апреля 2021
    3:00:35 4/19/2021
    Очень благоприятные даты для любого дела по лунному календарю с 10 по 30 апреля 2021