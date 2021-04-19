К бессрочному масочному режиму готовы 15% россиян

Как показывает исследование, 64% опрошенных против предложения бессрочного ношения масок, однако 15 % оценили его положительно. В опросе приняли участие по тысяче респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 человек из крупных городов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отменять масочный режим в стране не планируется, так как вероятность заражения высокая, а ограничения сняли преждевременно. Она отметила, что теперь инфекция больше передается внутри семьи, нежели на массовых мероприятиях.
С начала пандемии COVID-19 в нашей стране заразились 4,69 миллиона человек, скончались более 105 тысяч человек, выздоровели 4,3 миллиона.
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