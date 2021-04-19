В шоу "Маска" рассекретили Носорога: Кирилл Туриченко расплакался на сцене
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В шоу "Маска" рассекретили Носорога: Кирилл Туриченко расплакался на сцене

8:59:094/19/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Александр Ревва и председатель жюри Филипп Киркоров сразу решили, что в маске Носорога скрывался участник «Иванушек» Кирилл Туриченко.

Артист расплакался на сцене
Артист расплакался на сцене

Шоу «Маска» раскрыло свой один секрет. Кто скрывался за образом Носорога, стало известно. Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Александр Ревва и председатель жюри Филипп Киркоров решили, что в маске Носорога скрывался участник «Иванушек» Кирилл Туриченко. Кирилл расплакался прямо на сцене.

Напомним, в этой серии Кирилл спел «Мы так нелепо разошлись» - песню Филиппа Киркорова. После того, как Кирилл сорвал с себя маску, Киркоров спел песню с Носорогом. Стоит отметить, что в этот раз специальными гостями в образе Слоника и Султана оказались Наталия Ионова и Бедрос Киркоров.

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шоу маска. носорогартист расплакался
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