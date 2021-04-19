В шоу "Маска" рассекретили Носорога: Кирилл Туриченко расплакался на сцене

Шоу «Маска» раскрыло свой один секрет. Кто скрывался за образом Носорога, стало известно. Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Александр Ревва и председатель жюри Филипп Киркоров решили, что в маске Носорога скрывался участник «Иванушек» Кирилл Туриченко. Кирилл расплакался прямо на сцене.
Напомним, в этой серии Кирилл спел «Мы так нелепо разошлись» - песню Филиппа Киркорова. После того, как Кирилл сорвал с себя маску, Киркоров спел песню с Носорогом. Стоит отметить, что в этот раз специальными гостями в образе Слоника и Султана оказались Наталия Ионова и Бедрос Киркоров.
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