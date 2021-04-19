Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым

33-летняя российская актриса Кристина Асмус выложила обнаженный снимок в инстаграм, за которое её снова раскритиковали подписчики.
На фото Асмус прислонилась к стенке в одних только джинсах, а оголенную грудь прикрыла рукой.
- Я после раздела имущества, — так актриса подписала фото.
Актриса официально развелась с юмористом Гариком Харламовым в октябре 2020 года. После этого подписчики в комментариях стали осуждать девушку в том, что она никак не может перестать играть на теме своего недавнего развода.
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