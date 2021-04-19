Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым
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Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым

11:39:114/19/2021Фото: Инстаграм актрисы
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Фото раскритиковали подписчики актрисы.

Актриса официально развелась в октябре прошлого года


33-летняя российская актриса Кристина Асмус выложила обнаженный снимок в инстаграм, за которое её снова раскритиковали подписчики.

На фото Асмус прислонилась к стенке в одних только джинсах, а оголенную грудь прикрыла рукой.

- Я после раздела имущества, — так актриса подписала фото.

Актриса официально развелась с юмористом Гариком Харламовым в октябре 2020 года. После этого подписчики в комментариях стали осуждать девушку в том, что она никак не может перестать играть на теме своего недавнего развода.



 










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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)






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разводАсмусХарламов
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