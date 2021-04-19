Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира

Самолет Boeing 777-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщается 19 апреля. Пассажирское воздушное судно выполняло перегонный перелет, на борту находились 7 членов экипажа. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что во время полета у командира Boeing произошел инсульт. Отмечается, что рейс приземлился в аэропорту Толмачево в 09:55 утра. Экипаж корабля отдыхает, вылет состоится через 18 часов.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.