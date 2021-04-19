Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира
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Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира

11:59:574/19/2021Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
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Пассажирское воздушное судно выполняло перегонный перелет, на борту находились 7 членов экипажа.

Пассажирское воздушное судно выполняло перегонный перелет

Самолет Boeing 777-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщается 19 апреля. Пассажирское воздушное судно выполняло перегонный перелет, на борту находились 7 членов экипажа. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что во время полета у командира Boeing произошел инсульт. Отмечается, что рейс приземлился в аэропорту Толмачево в 09:55 утра. Экипаж корабля отдыхает, вылет состоится через 18 часов.

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