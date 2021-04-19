Подробности гибели в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова из Оби: Горожане требуют отставку главы города и создают стихийные мемориалы

Пропажа шестилетнего жителя г. Обь в четверг, 15 апреля, стала для экстренных служб по-настоящему серьезным испытанием. По словам свидетелей, других детей, гулявших вместе с пропавшим, ребенок играл в мячик на краю дамбы через р. Власиху в районе дома на Станционной, 78. В какой-то момент он подскользнулся и упал в воду с ничем не огороженного берега. Учитывая, что в этом месте находятся сразу несколько коллекторов, пропускающих воды реки под дорогой, не удивительно что на поверхности ребенок уже не появлялся — предположительно его затянуло течением в одну из труб.
Соседи Максима Федорова отметили в соцсетях, что родители ребенка не были маргиналами и вообще мальчик рос в самой обыкновенной семье, пускай и был домоседом — редко уходил куда-то один и гулять отправлялся только с друзьями. 15 апреля его позвали посмотреть на разлив реки в паводок.
О происшествии немедленно сообщили спасательным службам, были организованы поиски, в которых приняли участие водолазы МЧС и волонтеры. Однако единственным успехом за несколько дней стала находка на берегу велосипеда пропавшего, о чем сообщили в областной прокуратуре. Следственный комитет возбудил дело об убийстве малолетнего.
Три дня продолжались поиски, но лишь в воскресенье, 18 апреля, они были завершены. Как сообщает СК РФ по Новосибирской области, в 70 метрах от места пропажи волонтерами одного из поисковых отрядов было найдено тело пропавшего мальчика.
- В последние дни уровень реки стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтеров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика, - рассказал и. о. старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Михаил Третьяков.
Сейчас место трагедии и останки ребенка изучают криминалисты. По происшествию будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мальчика. А следом компетентные органы установят, кого в ней следует винить.
Суета вокруг забора
Жители Оби соорудили небольшой мемориал возле местного дома культуры, куда уже второй день несут цветы, фотографии и мягкие игрушки. Также почтить память мальчика приходят к той самой дамбе на реке Власихе, где оборвалась его жизнь.
В местном новостном паблике «Город Обь Онлайн» уже скопилось несколько сотен комментариев со словами соболезнования и поддержки в адрес родителей погибшего ребенка.
- Последний раз так плакали из-за малышей, которые погибли в Кемерово. Как жаль, светлый такой мальчишка на фото. Есть ребятишки, смотришь на них, а они такие обычные… а на Максимку смотришь, прям тепло от него исходит как будто, душа…, - пишет Людмила Слободчикова.
- Боже, какая это боль для всей Оби. Вместе всей семьей переживали за малыша, боже, почему же так всё печально. Сил нет сдержать слезы, - скорбит Анастасия Самочёрнова.
В то же время местные жители задались вопросом — почему в столь опасном месте, где играют дети, вообще не было никаких ограждений? На фотографиях дамбы видно, что переход через реку, в период паводка, происходит практически на одном уровне с водой, причем дамба не имеет даже намека на ограждение — оно появилось только вместе с траурными фотографиями пропавшего ребенка.
- Там много лет так. Помню, мой брат лет 30 назад с другом в том болоте застряли, еле выбрались. Тоже полезли посмотреть, что там. Пацаны, им все любопытно. И ограждения не помогут. Но если бы на трубах были решётки, мальчика не затянуло бы, был бы шанс выбраться, - предполагает Анна Абакумова.
Впрочем, не все горожане согласны, что забор мог бы спасти ребенка. Наталья Половникова считает, что ни одна ограда не защитила бы мальчика от собственного любопытства.
- Мальчик не упал с моста, на котором нет ограждения. Он спустился к воде. Это дети! Они часто лезут туда, куда нельзя! Не возможно огородить все двухметровыми сплошными заборами! Хотя дети и через них проникать будут. А вот беседовать с детьми дома, в школе в садике надо обязательно, - уверена она.
- За малолетними детьми нужно следить надлежащим образом, не перекладывая обязанность на мэров, депутатов. Пишут, что якобы жаловались по ограждению, каждый третий. При этом никто не показал скрин/фото официально зарегистрированного обращения и ответа. Видимо, так и жаловались, по пабликам кудахтали. Устроили охоту на ведьм, во всем власть виновата, нет бы с себя начать, - согласна с ней Саша Саватеева.
Мэра — в отставку?
Жители Оби опубликовали в соцсетях открытое письмо мэру города Павлу Буковинину. В нем они указали, что за неполный месяц это уже третье происшествие в городе. Ранее, 23 марта, пострадала пенсионерка, на которую упала глыба льда, сорвавшаяся с одного из зданий, а 7 апреля в Козловском озере едва не утонули две девочки.
- Три года назад в феврале 2018 года в Колывани произошла похожая трагедия – там в разрытой яме утонули двое детей. После этого глава района подал в отставку. Резюмируя вышесказанное: в настоящее время город Обь не только не комфортный для жизни. Так как вы сами два дня назад заявили, что «глава несет ответственность за все, что происходит в городе», мы жители города Обь убедительно просим вас, Павел Витальевич, досрочно сложить с себя полномочия главы города Обь, написав заявление по собственному желанию. Также убедительно мы просим это сделать всех ваших заместителей по профильным вопросам, - обращаются обчане к главе администрации.
К слову, на вопрос журналистов, почему дамба через Власиху не была огорожена, Буковинин ответил, что «раньше сигнала не поступало».
Виноватого найдут?
Копию открытого письма после сбора подписей инициативная группа намерена передать главе региона Андрею Травникову и депутатам Законодательного собрания.
Прямо сейчас проверкой случившегося, помимо регионального Следственного комитета, занимается прокурор города Оби Игорь Власов. По его словам, он хочет выяснить, соблюдалось ли нормы законодательства о защите и охране прав ребенка. А также оценить, насколько хорошо соблюдались меры безопасности на дамбе и понять степень вины людей, ответственных за содержание объекта.
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