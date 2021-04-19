На МКС полетит единственная женщина из России в отряде космонавтов

В 2022 году в космос полетят не только мужчины. Анна Кикина будет покорять космическое пространство вместе с российским отрядом космонавтов.
Сообщается, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году.
Помимо этого, позднее в отряде космонавтов к Кикиной присоединится еще несколько женщин. Это девушки, которые прислали анкеты для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов".
Первая информация о полете Кикиной в космос, появилась в 2020 году на просторах соцсети Twitter. "Роскосмос" рассказывал, что полёт возможен осенью 2022 года.
Стоит отметить, что Кикина попала в кандидаты на полет еще в 2012 году, когда был открытый отбор. То есть, до этого можно было туда попасть только военным летчикам или работникам в космической отрасли.
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