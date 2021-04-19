Брижит Макрон затмила Зеленскую на встрече в Париже

Рабочий визит во Францию нанес президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. В Париже их встретил глава государства Эммануэль Макрон в сопровождении жены Брижит.
Первая леди Франции появилась на публике в черном мини-платье от Louis Vuitton с контрастным принтом. Черные туфли на высоком каблуке дополнили эффектный образ.
На супруге президента Украины был надет пудровый костюм украинского бренда Lake Studio - приталенный жакет и удлиненная юбка. Высокие лодочки в тон добавили образу завершенности.
Отметим, 68-летняя Брижит Макрон постоянно удивляет публику броскими нарядами, не стесняясь показывать свою стройную фигуру.
Елена Зеленская, в свою очередь, предпочитает более элегантные и сдержанные наряды.
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