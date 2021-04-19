Строители гремят трубами в Бердске и мешают спать жителям дома №1 по ул. Кутузова
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Строители гремят трубами в Бердске и мешают спать жителям дома №1 по ул. Кутузова

1:10:034/19/2021,Маргарита МартыноваФото: Предоставлено Ириной
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«Курьер. Среда. Бердск» связался с УК «Вымпел», обслуживающей дом №1 по ул. Кутузова. Директор управляющей компании Олег Чебаненко отказался от комментариев.

Идет замена труб в доме

В жилом доме №1 по ул. Кутузова Бердска идет ремонт. Меняют трубы горячей и холодной воды. Казалось бы, хорошая новость для жильцов. Однако возникли непредвиденные проблемы. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 апреля, обратилась Ирина, жительница дома. Отмечается, что воды нет уже вторые сутки.

- Я сижу без воды — и никто не хочет ничего делать. Поменяли трубы у нас. Мало того, что гремят в подвале до глубокой ночи, сегодня до 2 часов стучали. Мы, пока шла замена, посидели без воды — ремонт, понятно. А потом оказалось, что у меня забились фильтры. По новым трубам шла, наверное, грязная вода. И мы остались без воды. УК говорит, что фильтры должны чистить ремонтники, а ремонтники не хотят. У меня нет теперь воды. Куда мне обращаться — непонятно, - рассказала Ирина.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с УК «Вымпел», обслуживающей дом №1 по ул. Кутузова. Директор управляющей компании Олег Чебаненко отказался от комментариев.
Представитель строительного контроля Алексей Захаров в разговоре с журналистом пообещал связаться с руководством строительной организации и управляющей компании.
- Разберемся и решим вопрос с водой. Выясним, почему шум ночью,- сказал Алексей Владимирович.

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нет воды.Управляющая компания.засорились фильтры
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От редакции

Кто должен чистить фильтры?

    Аноним, 19 апреля 2021 1:54:38
    НВР:
    Хозяин. Ук отвечает до крана

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