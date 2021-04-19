США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме
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США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме

12:40:394/19/2021Фото: flickr.com
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Американские власти сообщили России о том, что страна несет ответственность за все происходящее с Навальным под стражей.

Сейчас врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное

Американские власти заявили, что для России будут последствия, если Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

- Американская сторона сообщила властям России о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом, — сказал Салливан.

-Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет, — добавил помощник президента.

Напомним, Алексей Навальный находится в колонии № 2 во Владимирской области. 5 апреля политика перевели в тюремную медсанчасть с симптомами ОРЗ, но уже 9 апреля ему стало лучше, и он был переведен обратно в отряд. Врачи оценили состояние здоровья Навального как удовлетворительное.

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