США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме

Американские власти заявили, что для России будут последствия, если Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
- Американская сторона сообщила властям России о том, что они несут ответственность за все, что происходит с Навальным под стражей, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом, — сказал Салливан.
-Что касается конкретных мер, которые мы могли бы принять, мы рассматриваем множество различных возможностей заставить их заплатить, на данном этапе я не буду публично говорить о них, но мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрет, — добавил помощник президента.
Напомним, Алексей Навальный находится в колонии № 2 во Владимирской области. 5 апреля политика перевели в тюремную медсанчасть с симптомами ОРЗ, но уже 9 апреля ему стало лучше, и он был переведен обратно в отряд. Врачи оценили состояние здоровья Навального как удовлетворительное.
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