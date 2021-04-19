Каким будет лето 2021: Синоптики сделали неожиданный прогноз погоды

В метеоцентре прогнозируют холодное начало лета в центре России. Как говорит Вильфанд, еще рано загадывать, будет лето в России ранним или поздним. Это пока невозможно. - В каждой широтной зоне, даже в регионе есть свои нормы, свои представления о лете, поэтому климатического определения лета нет. Есть понятие “естественный синоптический сезон”, но оно связано с изменением циркуляции, с изменением взаимодействия температуры океана, то есть это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось, — уточняет он.
И добавляет, что существует специальное обозначение наступления лета, когда отметка на столбиках термометра достигает десяти градусов и выше. Эта температура означает начало вегетации сельхозкультур. - Считают количество дней с такой температурой, часов, оценивается, как происходит вегетация, — пояснил он.
Вообще, метеорологи разделились в вопросе начала летнего сезона.
- Лето делится на два периода: первая половина лета и вторая половина лета. Это связано с изменением циркуляции. В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня — начале июля. Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели, — отметил Вильфанд.
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