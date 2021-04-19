Стрельба и заложники: В Центральном суде Новосибирска произошло трагедия

Общественник Новосибирска Виктор Сорокин сообщил на своей странице в Facebook о возможном чрезвычайном происшествии в Центральном районном суде Новосибирска. К сообщению мужчина приложил фотографию.
Сорокин сообщил, что люди взяты в заложники, а в здании произошла стрельба.
- Говорят, убит обвиняемый, - написал общественник.
В ГУ МВД по Новосибирской области пока что от комментариев воздерживаются. На месте происшествия Росгвардия и бригада скорой помощи.
Обновление материала в 12.52:
- Сегодня во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 19 апреля.
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