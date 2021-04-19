Стрельба и заложники: В Центральном суде Новосибирска произошло трагедия
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стрельба и заложники: В Центральном суде Новосибирска произошло трагедия

12:35:264/19/2021Фото: Виктора Сорокина с FACEBOOK
1

Фотографией инцидента поделился общественник. Он сообщает, что убит обвиняемый. Однако пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области пока не комментирует происшествие.

Правоохранители пока воздержались от комментария
Правоохранители пока воздержались от комментария

Общественник Новосибирска Виктор Сорокин сообщил на своей странице в Facebook о возможном чрезвычайном происшествии в Центральном районном суде Новосибирска. К сообщению мужчина приложил фотографию.

Сорокин сообщил, что люди взяты в заложники, а в здании произошла стрельба.

- Говорят, убит обвиняемый, - написал общественник.

В ГУ МВД по Новосибирской области пока что от комментариев воздерживаются. На месте происшествия Росгвардия и бригада скорой помощи.

Обновление материала в 12.52:

- Сегодня во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 19 апреля.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
убийствострельбазаложникисуд
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В суде произошла трагедия?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Брижит Макрон затмила Зеленскую на встрече в Париже
    12:47:59 4/19/2021
    Брижит Макрон затмила Зеленскую на встрече в Париже
    США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме
    12:40:39 4/19/2021
    США грозят России "заплатить" за смерть Навального в тюрьме
    Стрельба и заложники: В Центральном суде Новосибирска произошло трагедия
    12:35:26 4/19/2021
    Стрельба и заложники: В Центральном суде Новосибирска произошло трагедия
    Подробности гибели в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова из Оби: Горожане требуют отставку главы города и создают стихийные мемориалы
    12:07:01 4/19/2021
    Подробности гибели в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова из Оби: Горожане требуют отставку главы города и создают стихийные мемориалы
    Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира
    11:59:57 4/19/2021
    Японский Boeing 777-800 Dreamliner экстренно сел в Новосибирске из-за инсульта командира
    Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым
    11:39:11 4/19/2021
    Кристина Асмус показала обнаженное фото после «раздела имущества» с экс-супругом Харламовым
    Россиянам хотят запретить въезд в Европу
    11:01:32 4/19/2021
    Россиянам хотят запретить въезд в Европу
    Познер не считает Пушкина русским писателем
    10:46:49 4/19/2021
    Познер не считает Пушкина русским писателем
    БердскЗасосало в яму с глиной 12-летнего мальчика в Бердске
    10:42:14 4/19/2021
    Засосало в яму с глиной 12-летнего мальчика в Бердске
    Точный гороскоп на понедельник 19 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:59 4/19/2021
    Точный гороскоп на понедельник 19 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально