Попытка убийства президента Лукашенко не связана с США, заявили в Госдепартаменте
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Попытка убийства президента Лукашенко не связана с США, заявили в Госдепартаменте

3:35:414/19/2021Фото: pixabay.com
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В США утверждают, что видели сообщения о предполагаемом заговоре против президента Белоруссии.

В государственных СМИ России появлялись сообщения о заговоре против Лукашенко

США не имеют никакого отношения к заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил официальный представитель Госдепартамента.

- Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным, - сказал он.

Адвоката Юрия Зенковича, который имеет двойное гражданство США и Белоруссии, задержали за причастность к планировавшемуся покушению на Лукашенко. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь.

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лукашенкобелоруссиясша
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