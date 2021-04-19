Попытка убийства президента Лукашенко не связана с США, заявили в Госдепартаменте

США не имеют никакого отношения к заговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил официальный представитель Госдепартамента.
- Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным, - сказал он.
Адвоката Юрия Зенковича, который имеет двойное гражданство США и Белоруссии, задержали за причастность к планировавшемуся покушению на Лукашенко. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь.
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