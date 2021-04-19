Принц Чарльз и Уильям возглавят королевский саммит: на нем решиться будущее монархии

Принц Чарльз и герцог Кембриджский возглавят саммит, чтобы решить будущее монархии после смерти принца Филиппа.
Будущие короли собираются обсудить планы упразднения монархии на следующие два поколения. Чарльз и Уильям с помощью королевы решат, какие члены семьи сохранят за собой высшие королевские роли и что им следует делать.
Смерть принца Филиппа также оставила пустыми сотни покровительств.
Решение герцога и герцогини Сассекских переехать в Калифорнию и отойти от королевской жизни, как полагают, также вызвало встречу.
Источник сообщил The Telegraph: «Вопрос в том, начнете ли вы с определения того, сколько должно быть покровительств и обязательств, а затем определите, сколько людей необходимо для их достижения, или вы решите, сколько людей должно быть, что будут определять, сколько обязательств и покровительств они могут взять на себя ».
По словам инсайдеров королевской семьи, решение о том, кто займет видные должности, не может обсуждаться в одиночку, поскольку они идут рука об руку.
Принц Уэльский будет доминировать в обсуждениях как следующий в очереди на престол, но он ясно дал понять, что с Уильямом необходимо консультироваться на каждом этапе, поскольку любые существенные изменения неизбежно будут внесены в правление его сына.
Считается, что младший брат Чарльза, принц Эдвард, граф Уэссексский, и его жена Софи, графиня Уэссекская, заменят Меган и Гарри после того, как они отошли от своих королевских ролей.
Пара сохраняла заметное присутствие в преддверии похорон Филиппа, но их предыдущие помолвки могли сорвать планы их участия.
В прошлом году перед пандемией они выполнили 544 королевских обязанности между собой, а это означает, что у них будет мало свободного времени, чтобы взять на себя обязанности Сассекса и принца Эндрю.
Помимо покровительства Филиппа, члены королевской семьи должны перераспределить сотни покровителей и воинских званий трех отсутствующих членов - если отставка Эндрю на фоне саги Джеффри Эпштейна будет постоянной.
Королевские инсайдеры предположили, что изначально это было главным приоритетом для семьи после того, как в прошлом месяце закончился годичный обзор Гарри и Меган.
Они могли бы перестроить всю историческую систему, сократив многочисленные публичные мероприятия в пользу менее требовательного графика, что позволило бы им разделить обязательства и покровительство между меньшим количеством членов семьи.
Эту концепцию поддерживает Уильям, который считает, что, ограничив количество организаций, которым он привержен, он может быть для них более ценным активом.
В 2019 году он выполнил 220 обязанностей, что значительно меньше, чем его отец Чарльз, который остается верным королевским традициям, выполняя более 500 обязательств каждый год.
Обсуждаемое изменение темпа может привести к тому, что нынешний коллектив сузится до горстки старших членов, которые концентрируются на меньшем количестве причин.
Как сообщили The Telegraph инсайдеры, эволюция старейшего учреждения Великобритании может занять десятилетия и будет происходить поэтапно, а не быть «ступенчатым изменением».
Источник: thesun.co.uk