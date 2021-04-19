Можно ли работать 25 апреля на Великий праздник Вход Господень в Иерусалим-2021

25 апреля 2021 года православными будет отмечаться большой праздник Вход Господень в Иерусалим, или в простонародье - Вербное воскресенье.
В этот день Иисус приехал на осле в Иерусалим и его радостно встречали жители города. В Иерусалиме давным-давно пророком Захарией было сделано предсказание, что явится тот, кто всех спасет. Люди слишком буквально восприняли это предсказание и ждали нового царя и господина, который освободит их от рабства. Иисус и нес освобождение всему роду человеческому - от грехов, но людям нужны были материальные блага и новый "воевода" или политический лидер.
После чуда воскрешения Лазаря все уверовали в его силы. К тому же сразу по прибытии в Иерусалим Иисус отправился в иерусалимский храм, прогнал оттуда всех меновщиков и торговцев, напомнив о предназначении Божьего дома. Там же в храме он излечил многих больных и калек и люди еще больше выказали свое желание идти за ним - они думали, что он взойдет на трон. как новый император.
Вести об этом были донесены действующему императору фарисеями, которые были свидетелями Его чудес. Правящий император испугался потерять свою сласть и было принято решение казнить Иисуса. Иисус же, въезжая в Иерусалим знал о том, ЧТО его там ждет и был готов умереть за всех.
Традиции дня
В этот день самое главное - это с утра посетить храм и праздничное богослужение. С собой люди несут веточки вербы, чтобы их освятить и принести в дом. Считается, что они охраняют дом от зла и напастей. Их ставят в каждой комнате и затем хранят весь год у икон. По ненадобности их рекомендуется сжигать.
Можно ли работать?
Как в другие православные праздники, в Вербное воскресенье не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Нужно отложить те дела, которые вы можете отложить. В этот день не стирают, не убираются (это делают заранее), не занимаются шитьем.
Главное с утра - найти время для храма и молитвы, затем отметить с родными этот праздник за столом. Хоть и идет пост, сегодня разрешены рыбные блюда и немного красного вина.
После обеда можно заниматься повседневными делами, дачникам можно выполнять не тяжелую работу на участках, которая приносит радость и удовольствие. Что-то досадить, что-то пересадить. Копать землю не желательно - это тяжелая работа. Не рекомендуется работать с химией - что-то протравливать и обрабатывать.