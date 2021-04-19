Сколько школьников в Бердске не справились с итоговым сочинением и допустят ли их до ЕГЭ, открыл секрет Михаил Каркавин

В понедельник, 19 апреля, стали известны результаты итогового сочинения, которое бердские одиннадцатиклассники писали 15 апреля. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора управления образования Бердска Михаил Каркавин, из почти 630 учеников, писавших сочинение, с заданием не справились 11 человек.
- Еще 8 человек не смогли написать сочинение по болезни. Во время экзамена никого не удаляли, - добавил он в комментарии изданию. Впрочем, официально результаты будут опубликованы только 29 числа.
Первоначально написание сочинений должно было состояться в декабре, однако из-за пандемии его пришлось перенести на апрель. По правилам, написать сочинения школьники должны были за 3 часа 55 минут, во время экзамена пользоваться книгами и телефонами запрещено. Всего в Новосибирской области итоговое сочинение одновременно писали более 15 тыс. учеников.
Те, кто по какой-то причине не писал сочинение 15 апреля, сможет сделать этого еще в две даты — 5 и 19 мая. Оно является важной частью итоговой аттестации школьников, поскольку без зачета за сочинение невозможно получить допуск к ЕГЭ. К слову, первый единый экзамен в 2021 году пройдет уже 31 мая, ученики будут сдавать литературу, географию и химию.
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