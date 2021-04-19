Новые инъекция для ВИЧ-инфицированных появятся в России

В ближайших год в РФ на рынке ожидается появление инъекций, способных заменить таблетки для людей с ВИЧ.
-Новые лекарства есть, но какого-то принципиального прорыва в лечении ВИЧ-инфекции все-таки нет. Единственное... это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций. Это новый этап развития помощи больным. Первые подобные препараты в этом году получили одобрение. Мы ждем, что в ближайшее время они будут доступны для наших людей. Думаю, речь идет о том, что это год, - сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус.
По его словам, в медицинском сообществе ожидается создание ряда таких препаратов, в том числе российского производства.
Сейчас некоторым больным приходится принимать до 1 460 таблеток в год. А инъекция же будет необходима раз в полгода.
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