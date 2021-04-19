Новые инъекция для ВИЧ-инфицированных появятся в России
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Новые инъекция для ВИЧ-инфицированных появятся в России

3:19:004/19/2021Фото: pixabay.com
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Сейчас больные принимают большое количество таблеток, инъекция же будет необходима раз в полгода.

Инъекции смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ

В ближайших год в РФ на рынке ожидается появление инъекций, способных заменить таблетки для людей с ВИЧ.

-Новые лекарства есть, но какого-то принципиального прорыва в лечении ВИЧ-инфекции все-таки нет. Единственное... это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций. Это новый этап развития помощи больным. Первые подобные препараты в этом году получили одобрение. Мы ждем, что в ближайшее время они будут доступны для наших людей. Думаю, речь идет о том, что это год, - сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус.

По его словам, в медицинском сообществе ожидается создание ряда таких препаратов, в том числе российского производства.

Сейчас некоторым больным приходится принимать до 1 460 таблеток в год. А инъекция же будет необходима раз в полгода.

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