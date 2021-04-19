Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
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Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео

5:11:494/19/2021Фото: pixabay.com
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Женщина снимала свои издевательства на видео. На нем видно, как мать наотмашь бьет ребенка, кричит на него матом, а малыш всё это время плачет.

Семья неблагополучная, родители детей злоупотребляют алкоголем

28-летняя жительница Назарово Екатерина Филиппова жестоко избила своего маленького сына. Мальчику всего год.

На Екатерину завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по его воспитанию, а также жестокое обращение.

Женщина снимала свои издевательства. На видео записано, как Филиппова избивает и материт малыша, а ребенок всё время плачет. После опубликования этой записи женщину заключили под стражу. Уточняется, что в семье Филипповых любили выпивать алкогольные напитки в больших количествах.

Заключительное судебное заседание, которое решило будущее Филипповой по поводу прав на детей, состоялось 16 апреля. В суде уточнили, что заседание шло порядка 4 часов. На нем находились и мать, и отец. Истцом был отдел опеки и попечительства г. Назарово.

В результате судом был удовлетворен иск со стороны истца. Екатерину и её мужа лишили родительских прав на обоих детей. Пара ежемесячно будет выплачивать алименты на сына и дочь до достижения ими совершеннолетнего возраста.

Напомним, Екатерину ставили на учет уже в 2016 году, а также лишали родительских прав на дочь.

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избиениесудназарово
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