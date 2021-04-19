Власть Бердска объяснила подтопление погребов на улицах Пушкина и Чернышевского

И. о. директора Комбината бытовых услуг Бердска Александр Алексеенко 19 апреля объяснил инцидент, который произошел с подтоплением погребов частных домов на улицах Пушкина и Чернышевского.
Алексеенко считает, что причиной подтопления не может быть труба, потому что от 70-градусной воды при низкой температуре идет пар, это было бы заметно невооруженным глазом. Помимо этого, сотрудники КБУ несколько раз проводили анализ воды. Было выявлено, что она природного характера.
На данный момент проект строительства дополнительных четырех дренажных колодцев проходит экспертизу. В случае, если будет получено положительное заключение, а область окажет финансовую поддержку, в Бердске начнут расширять дренажную систему для того, чтобы усилить снижение уровня грунтовых вод, сообщил начальник управления капитального строительства Антон Антонов.
Отмечается, что существующие 5 дренажных колодцев сейчас исправны и выполняют свои функции по откачке воды от традиционно подтопляемых участков. Замеры производятся в специальных скважинах.
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