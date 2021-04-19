Водитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем

Жительница Бердска стала жертвой собственной невнимательности и усталости после рабочего дня. Вечером в пятницу, 16 апреля, она решила добраться домой на такси. Поездка прошла без затруднений и, расплатившись с водителем наличными и оценив его работу на пять звезд, женщина спокойно зашла в дом. Спустя пару минут она была крайне неприятно удивлена смс от банка, в котором говорилось, что с ее карты снята оплата за проезд.
- Я забыла что у меня указан безналичный способ оплаты. Написала в поддержку, позвонила водителю, сбрасывает. Звонок водителю сегодня, сбрасывает. Тут дело не в деньгах, дело в поступке. Он прекрасно знал, что расчет по безналу, но молча взял еще наличку, а теперь игнорирование. Яндекс мне не помог, - пишет она в местном «Подслушано».
В комментариях к записи выяснилось, что водители сервиса в Бердске делают так не в первый раз. Как оказалось, в большинстве случаев подобные инциденты связаны с тем, что клиенты забывают — оплата проезда спишется с карты в любом случае, даже если на ней не хватает денег. Просто тогда это произойдет позже, как только владелец пополнит счет.
- У меня раз денег на карте не оказалось пришло смс не достаточно средств. Я связался с водителем закинул ему деньги даже с запасом за неудобства на другой номер, что он мне сбросил. В итоге, когда я закинул деньги на карту, они списались автоматически. Звоню водиле - тишина, реакции ноль, трубку не берет чудила, - жалуется Дмитрий Батов.
- У меня так не однократно было, и ладно бы раз, а то ведь видят что безнал, но и наличку берут, а потом жалуются на низкую стоимость поездки и мол так плохо живётся. Извините, если максимум что вы умеете то катать людей на конторской машине, то спросите у себя почему все именно так, - возмущается Сергей Кривецкий.
Можно ли вернуть свои деньги
- Если заказ оформлен по карте и способ оплаты не менялся, деньги спишутся автоматически, отдавать водителю наличные не нужно. Если вы по ошибке заплатили наличными и картой, попробуйте связаться с водителем, кнопка звонка в течение суток доступна в истории заказов. Иногда банк может дважды оповестить вас о списании, потому что деньги сначала замораживаются на карте и только потом списываются. Проверить, что лишних списаний не было, вы можете в банковской выписке, - отвечает на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник техподдержки сервиса заказа такси. Добавив, что по всем конфликтным ситуациям с водителем также стоит обращаться в поддержку, воспользовавшись функционалом приложения. Либо через аккаунты сервиса в Facebook или Twitter. На практике часто бывает, что в соцсетях на обращения откликаются даже быстрее.
Кроме того, как поясняет сайт «Всё о Яндекс.Такси», система агрегатора предусматривает возможность вернуть безналичную оплату, если клиент уже рассчитался наличными. Правда работает она лишь в том случае, если водитель честно указал, что взял оплату на руки.
- Системой будет обнаружено, что заказ уже оплачен, и транзакцию отменят. Разблокированный платёж вернётся клиенту. Рекомендуется быть внимательнее и просматривать уведомления, поступающие от банка, о списании денег с личных счетов, чтобы вовремя заявить об ошибке, техническом сбое или мошенничестве, - говорится на сайте.
Уточняется, что удержанные сервисом «лишние» деньги вернутся в течение месяца, но уведомления об этом не будет. Баланс карты придется проверять собственноручно. Рассмотрение жалобы может растянуться до 7 дней, а возврат денег — до 30 суток.
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