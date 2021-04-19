Водитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
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Водитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем

5:07:554/19/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Некоторые водители «забывают», что клиент указал способ оплаты картой и требуют заплатить наличными. Или просто не отказываются от двойной оплаты, считая это дополнительными чаевыми.

Такси
Поездка может стоить не очень дорого, но платить дважды все равно неприятно

Жительница Бердска стала жертвой собственной невнимательности и усталости после рабочего дня. Вечером в пятницу, 16 апреля, она решила добраться домой на такси. Поездка прошла без затруднений и, расплатившись с водителем наличными и оценив его работу на пять звезд, женщина спокойно зашла в дом. Спустя пару минут она была крайне неприятно удивлена смс от банка, в котором говорилось, что с ее карты снята оплата за проезд.

- Я забыла что у меня указан безналичный способ оплаты. Написала в поддержку, позвонила водителю, сбрасывает. Звонок водителю сегодня, сбрасывает. Тут дело не в деньгах, дело в поступке. Он прекрасно знал, что расчет по безналу, но молча взял еще наличку, а теперь игнорирование. Яндекс мне не помог, - пишет она в местном «Подслушано».

В комментариях к записи выяснилось, что водители сервиса в Бердске делают так не в первый раз. Как оказалось, в большинстве случаев подобные инциденты связаны с тем, что клиенты забывают — оплата проезда спишется с карты в любом случае, даже если на ней не хватает денег. Просто тогда это произойдет позже, как только владелец пополнит счет.

- У меня раз денег на карте не оказалось пришло смс не достаточно средств. Я связался с водителем закинул ему деньги даже с запасом за неудобства на другой номер, что он мне сбросил. В итоге, когда я закинул деньги на карту, они списались автоматически. Звоню водиле - тишина, реакции ноль, трубку не берет чудила, - жалуется Дмитрий Батов.

- У меня так не однократно было, и ладно бы раз, а то ведь видят что безнал, но и наличку берут, а потом жалуются на низкую стоимость поездки и мол так плохо живётся. Извините, если максимум что вы умеете то катать людей на конторской машине, то спросите у себя почему все именно так, - возмущается Сергей Кривецкий.

Можно ли вернуть свои деньги

- Если заказ оформлен по карте и способ оплаты не менялся, деньги спишутся автоматически, отдавать водителю наличные не нужно. Если вы по ошибке заплатили наличными и картой, попробуйте связаться с водителем, кнопка звонка в течение суток доступна в истории заказов. Иногда банк может дважды оповестить вас о списании, потому что деньги сначала замораживаются на карте и только потом списываются. Проверить, что лишних списаний не было, вы можете в банковской выписке, - отвечает на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник техподдержки сервиса заказа такси. Добавив, что по всем конфликтным ситуациям с водителем также стоит обращаться в поддержку, воспользовавшись функционалом приложения. Либо через аккаунты сервиса в Facebook или Twitter. На практике часто бывает, что в соцсетях на обращения откликаются даже быстрее.

Кроме того, как поясняет сайт «Всё о Яндекс.Такси», система агрегатора предусматривает возможность вернуть безналичную оплату, если клиент уже рассчитался наличными. Правда работает она лишь в том случае, если водитель честно указал, что взял оплату на руки.

- Системой будет обнаружено, что заказ уже оплачен, и транзакцию отменят. Разблокированный платёж вернётся клиенту. Рекомендуется быть внимательнее и просматривать уведомления, поступающие от банка, о списании денег с личных счетов, чтобы вовремя заявить об ошибке, техническом сбое или мошенничестве, - говорится на сайте.

Уточняется, что удержанные сервисом «лишние» деньги вернутся в течение месяца, но уведомления об этом не будет. Баланс карты придется проверять собственноручно. Рассмотрение жалобы может растянуться до 7 дней, а возврат денег — до 30 суток.


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