Цена биткоина рухнула после максимального подъема

По данным торгов, в воскресенье цена биткоина уменьшилась практически на 12 % после максимального подъема – приблизительно до 55 тыс. долларов.
Цена биткоина на 12.57 мск - 54 916 долларов, за прошедшие сутки она снизилась на 11,94%, сообщает портал CoinMarketCap, который считает среднюю цену по более 20 биржам.
Крупнейшей биржа, на которой торгуют криптовалютами – Binance, на ней цена биткоина уменьшилась на 10,82% - до 55 032 долларов.
Напомним, что 14 апреля стоимость биткоина (в том числе на бирже Binance) достигла рекордного значения - 64,85 тысячи долларов.
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