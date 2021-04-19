По ком страсти в Страстную пятницу 30 апреля 2021 года: что запрещено делать?
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По ком страсти в Страстную пятницу 30 апреля 2021 года: что запрещено делать?

6:20:424/19/2021Фото: Pixabay
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Понятно, что никто вам не предоставит выходной день ради такого случая, но то, что вы можете не делать без ущерба для общественной жизни и жизни вашей семьи - будьте добры - отложите.

распятие
Страстная пятница - последний день жизни Иисуса Христа

30 апреля 2021года, то есть ровно за два дня до празднования Пасхи отмечается Страстная пятница. Это самый скорбный день в церковном календаре и самый строгий день Великого поста - в этот день вообще запрещено есть.

Этот день был самым последним днем жизни Иисуса Христа, наполненный осуждением на смерть, крестными страданиями и мученической смертью на кресте, установленном на Голгофе.

Очень часто верующие задают вопрос - как правильно провести этот день, что можно делать, а что строго запрещено.

Накануне самого страшного дня - дня принятия своей смерти - Иисус провел с учениками Тайную вечерю. Это был своеобразный прощальный вечер с последними наставлениями. Иисус на Тайной вечере ввел таинство причащения, омыл ноги свои ученикам, показав пример любви к ближнему и смирения, а также предсказал предательство Иуды. Он знал, что ему предстоит смерть и страдания, но вряд ли знал. что это случится всего через несколько часов. Поэтому после Тайной вечери он отправился в Гефсиманский сад, где начал молиться Богу. В этом саду он и был схвачен подельниками Иуды.

Гефсиманский сад. Фото: Flickr
Гефсиманский сад. Фото: Flickr

Спустя несколько часов Иисус понесет свой крест в буквально смысле этого слова - тяжелый деревянный крест с колючим терновым венком на голове. Он нес крест до самой Голгофы, где состоялось его распятие.

Иуда, не успев насладиться своими 30 сребрениками, поняв, что случилось страшное и раскаявшись, захотел вернуть деньги заказчикам, но никого не нашел. Страдая от своего раскаяния, он повесился на осиновом дереве.

Вот таким скорбным событиям посвящена эта история, которая вспоминается в Страстную пятницу.

Что делать обязательно?


В этот день  желательно посетить богослужение, где будет вынос плащаницы. Но поскольку происходит это днем и не все в силу объективных причин смогут побывать в храме, то можно отдать дань уважения Господу, размышляя о том, что случилось в тот день, постараться осознать, через что прошел Иисус и ради чего Он принес такую жертву. Можно прочесть в Евангелии от Луки 23 главу. повествующую о событиях того дня.

Можно подать милостыню нищим, сделать добрые дела, помириться с тем. с кем у вас случилась ссора. Самому простить обидчиков и попросить прощения у тех, кого вы обидели.

Понятно, что никто вам не предоставит выходной день ради такого случая, но то, что вы можете не делать без ущерба для общественной жизни и жизни вашей семьи - будьте добры - отложите. Рекомендуется свободное время посвятить молитве и размышлениям.

Что запрещено в Страстную пятницу?


Запрещено заниматься теми рабочими моментами, которыми вы можете сегодня не заниматься без ущерба для окружения.

Запрещено петь, веселиться, устраивать застолья.

Женщина не рекомендуется сегодня шить, вязать, стирать - заниматься каким бы то ни было рукоделием.

Пить алкоголь, смотреть развлекательные шоу и передачи.

Развлекаться в этот день равносильно тому, что устроить вечеринку на похоронах.

 

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