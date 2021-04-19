Ипотеку в 6 млн рублей под 6% годовых на строительство дама разрешили брать семьям с детьми в Новосибирской области

Семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство жилья по программе «Семейная ипотека». После расширения программы, кредиты по льготной ставке до 6% годовых дадут не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин 19 апреля.
Как сказано в документе, получить льготную ипотеку смогут семьи, где с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность.
В постановлении оговорены обязательные условия. Так, строить дом должны компании или ИП по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок.
Сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других субъектов РФ – 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит федеральный бюджет.
Как аргументировали в кабмине, решение поможет семьям улучшить свои жилищные условия. Как рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, дополнительно будет выдано более 20 тыс. кредитов на сумму около 79 млрд рублей, построят 2,8 млн кв. метров жилья.
Напомним, что программу «Семейная ипотека» внедрили в 2018 году по поручению Владимира Путина.