Что значит большой православный праздник Лазарева суббота?
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Что значит большой православный праздник Лазарева суббота?

7:20:544/19/2021Фото: Правмир
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Эти события, описанные в Евангелии от Иоанна, дают настоящее понимание того, насколько сильной должны быть вера в Бога и как искренне нужно Ему доверять, понимать, что все находимся в руках Божьих.

икона
Лазарева суббота всегда празднуется накануне Вербного воскресенья

Уже совсем скоро. а именно 24 апреля 2021 года. все православные отметят праздник с названием Лазарева суббота. Это праздник тесно связан с празднованием Входа Господня в Иерусалим на следующий день. Хотя в реальной истории меж этими двумя событиями прошло около 2 месяцев.

Чудо воскрешения Лазаря - одно из главных чудес Иисуса при Его земной жизни. Именно это событие стало толчком к распятию Иисуса и Его смерти на кресте в Страстную пятницу. Но не будем забегать вперед.

Иисус сумел воскресить своего друга на 4 день после того, как последний умер.

Сестры Лазаря отправляли весть Иисусу, что Лазарь сильно болен и просили прийти и излечить его, но Иисус сказал, что смерть Лазаря будет временной. Также было сказано, что всякий кто истинно верует сможет воскреснуть.

В Вифанию, где был похоронен Лазарь, Иисус с учениками пришел только на 4 день. Он велел отодвинуть камень. закрывающий ход в пещеру где был похоронен Лазарь. Прочел молитву с благодарностью к Богу и сказал Лазарю подняться и выйти. Лазарь смог воскреснуть и вышел в похоронных пеленах из пещеры.

Это чудо видели все, кто находился у пещеры в тот момент и слава об этом чуде быстро стала распространяться по округе.

Эти события, описанные в Евангелии от Иоанна, дают настоящее понимание того, насколько сильной должны быть вера в Бога и как искренне нужно Ему доверять, понимать, что все находимся в руках Божьих.

Воскрешение Лазаря было самым последним чудом Иисуса Христа, которое символизировало его полное смирение перед Богом, несмотря на власть над смертью.

Именно из-за этого случившегося чуда, Иисуса радостно встречали в Иерусалиме, где потом его и предали и обрекли на смерть.

В этот день принято молиться об укреплении веры, прощении своих грехов, об излечении от болезней. В Лазареву субботу заготавливают и впервые освящают вербы на завтрашний праздник - Вход Господень в Иерусалим.

 

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