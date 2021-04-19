Самый богатый депутат России получил доход в 6,3 млрд рублей за 2020 год
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Самый богатый депутат России получил доход в 6,3 млрд рублей за 2020 год

7:05:594/19/2021
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Дмитрий Пашов является владельцем и генеральным директором компании «Монерон», которая ловит краба. Его бизнес-партнер сбежал за границу, и депутат резко разбогател.

Богатейший депутат Дмитрий Пашов отчитался о доходе в 6,3 млрд рублей

Рекордный доход по доходам задекларировал за 2020 год депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов — 6,3 млрд рублей. Он является владельцем и генеральным директором компании «Монерон», которая ловит краба. В 2019 году Пашов тоже был самым богатым среди российских парламентариев, но тогда он обнародовал годовой доход на 63,5 млн рублей меньше.

Впрочем, в 2018 году его доход составил всего 10 млн рублей. По версии "Ъ", это связано с уголовным делом в отношении его бизнес-партнера Олега Кана. Он уехал из страны в 2019 году после предъявленных ему обвинений в убийстве и махинациях с налогами.

 

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