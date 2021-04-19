Лунный календарь стрижек и стрижки ногтей с 15 по 30 апреля 2021: благоприятные даты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь стрижек и стрижки ногтей с 15 по 30 апреля 2021: благоприятные даты

8:20:594/19/2021Фото: PIXNIO
0

Стрижка в неблагоприятный день может ухудшить весь внешний облик, сделать волосы и ногти нездоровыми, а помимо того. могут нарушиться энергетические потоки, влияющие на вашу удачу, деньги  любовь.

ногти, маникюр
Стрижку ногтей и волос лучше делать в благоприятные дни

Издавна женщины не пренебрегали силой Луны для того, чтобы стать еще красивее, энергичнее и притягательнее. Вот и сегодня, учитывая лунные сутки и фазы Луны, а также прохождение ее по разным знакам зодиака, можно спрогнозировать - в какой день лучше запланировать посещение мастера маникюра или парикмахера.

Стрижка в неблагоприятный день может ухудшить весь внешний облик, сделать волосы и ногти нездоровыми, а помимо того. могут нарушиться энергетические потоки, влияющие на вашу удачу, деньги  любовь.

Лунный календарь стрижки волос на 15-30 апреля 2021 года

Благоприятные дни

  • 16 апреля (5 -й лунный день)
  • 22 апреля (11 -й лунный день)
  • 24 апреля (13 -й лунный день)
  • 25 апреля (14 -й лунный день)
  • 28 апреля (17 -й лунный день)

Нейтральные дни

  • 18 апреля (7 -й лунный день)
  • 23 апреля (12 -й лунный день)
  • 29 апреля (18 -й лунный день)

Плохие дни

  • 15 апреля (4 -й лунный день)
  • 17 апреля (6 -й лунный день)
  • 20 апреля (9 -й лунный день)
  • 26 апреля (15 -й лунный день)
  • 30 апреля (19 -й лунный день)

Самые плохие дни

  • 19 апреля (8 -й лунный день)
  • 21 апреля (10 -й лунный день)
  • 27 апреля (16 -й лунный день)

Лунный календарь стрижки ногтей на 15-30 апреля 2021 года

Благоприятные дни: 20, 21, 22, 25, 26 апреля

Самые плохие дни: 23, 24, 27, 28 апреля





 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунный календарьблагоприятные днистрижка ногтейстрижка волос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы ходите постоянно к одному мастеру?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    За заборы на дачных участках штрафуют: Каким должно быть ограждение
    8:03:04 4/19/2021
    За заборы на дачных участках штрафуют: Каким должно быть ограждение
    Доноры костного мозга смогут ездить к больным за счет государства. В России создадут базу данных таких доноров
    7:30:58 4/19/2021
    Доноры костного мозга смогут ездить к больным за счет государства. В России создадут базу данных таких доноров
    Что значит большой православный праздник Лазарева суббота?
    7:20:54 4/19/2021
    Что значит большой православный праздник Лазарева суббота?
    Самый богатый депутат России получил доход в 6,3 млрд рублей за 2020 год
    7:05:59 4/19/2021
    Самый богатый депутат России получил доход в 6,3 млрд рублей за 2020 год
    Принц Чарльз и Уильям возглавят королевский саммит: на нем решиться будущее монархии
    6:56:56 4/19/2021
    Принц Чарльз и Уильям возглавят королевский саммит: на нем решиться будущее монархии
    БердскВласть Бердска объяснила подтопление погребов на улицах Пушкина и Чернышевского
    6:53:37 4/19/2021
    Власть Бердска объяснила подтопление погребов на улицах Пушкина и Чернышевского
    Россия потеряет Курилы в случае войны с Японией и США, считает эксперт
    6:26:47 4/19/2021
    Россия потеряет Курилы в случае войны с Японией и США, считает эксперт
    По ком страсти в Страстную пятницу 30 апреля 2021 года: что запрещено делать?
    6:20:42 4/19/2021
    По ком страсти в Страстную пятницу 30 апреля 2021 года: что запрещено делать?
    Ипотеку в 6 млн рублей под 6% годовых на строительство дома разрешили брать семьям с детьми в Новосибирской области
    6:12:40 4/19/2021
    Ипотеку в 6 млн рублей под 6% годовых на строительство дома разрешили брать семьям с детьми в Новосибирской области
    Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян
    5:28:28 4/19/2021
    Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян