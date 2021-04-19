Лунный календарь стрижек и стрижки ногтей с 15 по 30 апреля 2021: благоприятные даты

Издавна женщины не пренебрегали силой Луны для того, чтобы стать еще красивее, энергичнее и притягательнее. Вот и сегодня, учитывая лунные сутки и фазы Луны, а также прохождение ее по разным знакам зодиака, можно спрогнозировать - в какой день лучше запланировать посещение мастера маникюра или парикмахера.
Стрижка в неблагоприятный день может ухудшить весь внешний облик, сделать волосы и ногти нездоровыми, а помимо того. могут нарушиться энергетические потоки, влияющие на вашу удачу, деньги любовь.
Лунный календарь стрижки волос на 15-30 апреля 2021 года
Благоприятные дни
- 16 апреля (5 -й лунный день)
- 22 апреля (11 -й лунный день)
- 24 апреля (13 -й лунный день)
- 25 апреля (14 -й лунный день)
- 28 апреля (17 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 18 апреля (7 -й лунный день)
- 23 апреля (12 -й лунный день)
- 29 апреля (18 -й лунный день)
Плохие дни
- 15 апреля (4 -й лунный день)
- 17 апреля (6 -й лунный день)
- 20 апреля (9 -й лунный день)
- 26 апреля (15 -й лунный день)
- 30 апреля (19 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 19 апреля (8 -й лунный день)
- 21 апреля (10 -й лунный день)
- 27 апреля (16 -й лунный день)
Лунный календарь стрижки ногтей на 15-30 апреля 2021 годаБлагоприятные дни: 20, 21, 22, 25, 26 апреля
Самые плохие дни: 23, 24, 27, 28 апреля