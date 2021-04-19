МВД призывает не ходить на акции в поддержку Навального 21 апреля 2021

Главк МВД по Московской области 19 апреля предупредил об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Основанием для этого стали распространяемые в интернете и соцсетях призывы к участию 21 апреля 2021 года в незаконных массовых мероприятиях. Обращения адресуют в том числе несовершеннолетним. В полиции напомнили, что "подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность".
Законом о митингах и демонстрациях запрещено проведение публичных мероприятий вблизи зданий органов государственной власти и оперативных служб.
"Все попытки организации и проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Сотрудники органов внутренних дел будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан", - говорится в сообщении московского МВД.
Полицейские просят не поддаваться на провокации, не ходить на незаконных акции и соблюдать требования правоохранителей. Тем более, что в Москве, как и в других российских регионах все еще не отменили масочный режим.
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