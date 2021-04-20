В День местного самоуправления-2021: Открытки на 21 апреля и поздравления для СМС
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В День местного самоуправления-2021: Открытки на 21 апреля и поздравления для СМС

9:10:404/20/2021Фото: bipbap
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21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

***

В День местного самоуправления
Желаю вам успехов и побед,
Верно принимать всегда решения,
Иметь для целей правильных бюджет!

Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пусть радость каждый день приносит вам!
Легко решайте сложные задачи
И следуйте всегда своим мечтам!

***

На местах непросто управлять,
Все учесть, чтоб все в порядке было,
Чтоб инфрастуктуру развивать
И финансов чтоб на все хватило,
Поздравляем вас и там и тут,
Сил, здоровья вам, добра и света!
Пусть заметят ваш нелегкий труд
И спасибо скажут вам за это!

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

Примите поздравления
С Днём самоуправления!
Пусть пользу он несёт
На целый год вперёд.

Пусть лучшие решения
Получат одобрение,
Дела, работа спорятся,
Район благоустроится.

Пусть все ваши стремления
Находят воплощение,
Кругом царит порядок
Без подкупа и взяток!

***

Поздравляю с праздником, коллеги.
Мудрые и смелые стратеги,
И желаю вам успехов и удачи,
Чтоб легко решались все задачи!

Чтобы вас ценили, уважали,
Хорошо писали, принимали,
Труд ваш был успешным, не напрасным,
Чтобы все было прекрасно, очень классно!

Чтобы в семьях счастье возрастало,
Радость чтоб до неба доставала,
И здоровья крепкого и много,
К повышенью ровную дорогу!

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

В День самоуправления
Примите поздравления,
А также пожелания
В дальнейшем процветании!

Пусть все Ваши решения
Достигнут воплощения.
Побольше проектов, побольше идей
На города благо, на благо людей!

***

Примите пребольшое поздравление
В День местного вы самоуправления!
Пускай дела решаются легко,
А на душе всегда будет тепло.

Исполнятся пусть ваши все мечты,
Побольше в жизни красок, красоты,
Любви, веселья, радости, добра,
Везения и немного волшебства!

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

С Днем местного самоуправления!
В работе вам желаем вдохновения,
А также очень сильного везения.
Примите же вы наши поздравления!

И выслушайте все вы пожелания:
Богатства вам, любви и процветания,
Судьба исполнит пусть ваши желания,
Сумеет оправдать все ожидания.

Дела всегда легко пускай решаются,
Задуманное пусть всегда свершается,
А достижения приумножаются.
И жизнь пусть вам почаще улыбается!

Источник: pozdravok.ru

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