С Международным днем секретаря - 21 апреля! Красивые открытки и поздравления в СМС

21 апреля отмечается Международный день секретаря. Предлагаем вам поздравить тех, кто причастен к делопроизводству открытками и поздравлениями к ним!
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Не только кофе, чай варить,
По телефону говорить
Умеет секретарь любой —
Их труд порой непростой.
Они как правая рука
Руководят издалека
И знают все всегда про всех
(Найти таких — большой успех).
Сегодня в праздник секретарский Желаем прибавлений царских И на работе, и в семье: В здоровье, деньгах и уме,
Добрее шефа, коллектив, Чтобы трудиться был мотив. И пусть ваш часто сложный труд Оценит самый строгий суд. == Пусть шеф почаще будет где-нибудь в отъезде, От посетителей не кружится пусть ваша голова. Звонки пореже, потеплее и надежней место. Да, кстати, премия чтоб в месяц раза два. Работы меньше, чтоб вам времени хватило Активно и успешно маникюр подшлифовать. Во всех делах вам быть спокойной и неторопливой, Однако их все переделать успевать. Крепких вам нервов, вам они нужны! Русской и щедрой у начальника души! Удачи вам делах, они важны!
Добродушная девчонка,
Секретарша наша — пчелка,
Вся в трудах, туда, сюда,
Не присядет никогда!
Секретарь, остановись,
Мы поздравить собрались
С твоим Днем секретаря,
И желаем мы, любя:
Словно солнце будь ты яркой,
Получай от нас подарки,
Будь загадкой, как луна,
И своди мужчин с ума!
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Шеф сидит, забота гложет,
Кто бедняжечке поможет?
Кто развеет все печали,
Если шеф наш, вдруг, устали?
Секретарь подсуетится,
Чайник быстро кипятится,
Кофеварка подпевает,
Секретарь все успевает!
Мы желаем секретарше
Жить всегда без всякой фальши,
Быть и стройной, и красивой,
И, конечно же, счастливой!
Поздравительный стишок,
А как бонус — поздравок!
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Секретарь-референт
Всё решит в один момент!
Говорят не зря —
Нет важней секретаря!
Секретарь секреты знает,
Никому не раскрывает,
Он надежен как скала...
Поздравления слова
В этот день от нас примите
За поздравок уж не взыщите,
Ведь мы к вам со всей душой,
Счастья вам, любви большой
И здоровья, и терпенья
И огромного везенья.
Пусть за труд вас ждет награда —
Повышение оклада!
Источник: pozdravok