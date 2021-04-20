21 апреля - День главного бухгалтера 2021: Веселые открытки и душевные поздравления
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21 апреля - День главного бухгалтера 2021: Веселые открытки и душевные поздравления

8:27:204/20/2021Фото: bipbap
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Организаторы праздника призывают руководителей организаций не забывать о своих ценных сотрудниках и хотя бы раз в год благодарить их за нелегкий, но важный труд.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

21 апреля свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры. Дата праздника не случайно совпадает с днем выхода в продажу первого экземпляра журнала «Главбух», появившегося в киосках в 1994 году. Известно, что учредителем праздника была редакция этого популярного в узких кругах печатного издания.

На любом современном предприятии главный бухгалтер — финансовый король, без которого невозможно процветание компании и получение прибыли. Организаторы праздника призывают руководителей организаций не забывать о своих ценных сотрудниках и хотя бы раз в год благодарить их за нелегкий, но важный труд.

***

Без бухгалтера никак бы Не сводили мы балансы, А на празднике рабочем Были бы скучнее танцы.

В день бухгалтера хотим мы Вас поздравить коллективно! Пожелать, чтоб прибыль нашу Вам пришлось считать стабильно.

Чтобы вы с утра до ночи
Начисляли всем зарплату,
А за это вам в подарок
Отменили бы квартплату.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Все финансы и расчеты И зарплаты тоже все, Через главного проходят, Но не через начальство, не не не.

Главбух — важнейшая персона, Он знает прибыль от и до, И дебет с кредитом умело Сводит очень так легко.

Так пусть по жизни тоже,
Всё сходится у вас.
Пусть счастье в вашем доме
Создает улучшенный баланс.


С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года


Кто счет ведет всему началу,
Кто в цифрах жизнь свою живет,
На чьих плечах вся смета фабрик,
Кто всем делам ведет учет?


Вы — наш бухгалтер самый главный,
Вы — наш мозг и финансист.
Насчитать нам всем зарплату,
Оплатить больничный лист.

Премию начислить или отпуск,
Отчетность сделать — это к Вам,
Как не крути, без Вас ни вправо, и ни влево,
Никак нельзя без Вас всем нам!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

С Днем Главного Бухгалтера тех, кто уже занял эту должность и тех, кто только собирается занять ее в будущем. Без вашей работы не смогло бы действовать никакое предприятие или фирма, вы — действительно важны и нужны, ведь на плечах главного бухгалтера лежит практически целый мир.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

У бухгалтера праздник сегодня, Поздравлений настала пора — Пожелаем от сердца не много, Чтобы радость в работе была.

Чтобы цифры считались яснее, Начислялась зарплата легко, Потому, что бухгалтер он главный — Нам никак, никак без него!
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Вести бухгалтерский учет Ты можешь просто, без забот. Тебя давно уж не пугает Ряд сложных чисел, накладная.

Имеешь твердый ты характер, Не зря ведь главный ты бухгалтер. И нынче в День твой мы желаем Тебе удач и процветания.

Чтобы на все хватало силы,
Чтоб 1С не подводила.
Желаем мы тебе везения,
Удачи, счастья, настроения!


С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года


Самый главный счетовод,
Важный и внимательный,
Бухгалтерию ведет
Так очаровательно!


Пусть же знания твои
Все приумножаются,
А вместе с ними — и рубли
К зарплате прибавляются!

Источник: pozdravok

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