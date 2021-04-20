21 апреля - День главного бухгалтера 2021: Веселые открытки и душевные поздравления

21 апреля свой профессиональный праздник отмечают главные бухгалтеры. Дата праздника не случайно совпадает с днем выхода в продажу первого экземпляра журнала «Главбух», появившегося в киосках в 1994 году. Известно, что учредителем праздника была редакция этого популярного в узких кругах печатного издания.
На любом современном предприятии главный бухгалтер — финансовый король, без которого невозможно процветание компании и получение прибыли. Организаторы праздника призывают руководителей организаций не забывать о своих ценных сотрудниках и хотя бы раз в год благодарить их за нелегкий, но важный труд.
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Без бухгалтера никак бы Не сводили мы балансы, А на празднике рабочем Были бы скучнее танцы.В день бухгалтера хотим мы Вас поздравить коллективно! Пожелать, чтоб прибыль нашу Вам пришлось считать стабильно.
Чтобы вы с утра до ночи
Начисляли всем зарплату,
А за это вам в подарок
Отменили бы квартплату.
Так пусть по жизни тоже,
Всё сходится у вас.
Пусть счастье в вашем доме
Создает улучшенный баланс.
Кто счет ведет всему началу,
Кто в цифрах жизнь свою живет,
На чьих плечах вся смета фабрик,
Кто всем делам ведет учет?
Вы — наш бухгалтер самый главный,
Вы — наш мозг и финансист.
Насчитать нам всем зарплату,
Оплатить больничный лист.
Премию начислить или отпуск,
Отчетность сделать — это к Вам,
Как не крути, без Вас ни вправо, и ни влево,
Никак нельзя без Вас всем нам!
Чтобы на все хватало силы,
Чтоб 1С не подводила.
Желаем мы тебе везения,
Удачи, счастья, настроения!
Самый главный счетовод,
Важный и внимательный,
Бухгалтерию ведет
Так очаровательно!
Пусть же знания твои
Все приумножаются,
А вместе с ними — и рубли
К зарплате прибавляются!
Источник: pozdravok