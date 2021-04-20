20 апреля – Акулинин день: самые главные запреты дня и почему сегодня очень важно задобрить русалок

Сегодня, 20 апреля, наши предки и мы почитаем мученицу Акилину. Ставшая святой мученица жила императоре Максимиане. И когда начались серьезные гонения на христиан, то ее знакомого диакона Руфина за веру бросили в тюрьму. Девушка стала заботиться о нем, но ее тоже бросили в темницу.
Но оба истовых верующих даже в таких условиях смогли обратить 200 солдат императора в христианство. За что ее и диакона, а так же всех солдат, обезглавили.
Традиции и обряды 20 апреля 2021 года
В это день памяти Акилины, которую на Руси зовут, Акулина, на реках всплывают русалки и ходят по воде. Кстати, водяных красавиц-духов можно увидеть и в полях и лесах.
Прошла зима, и русалки проснулись. Некоторые особо ретивые предки брали в плен русалок, и они жили в их домах. Но по причине того, что хвостатые духи питаются паром, то они быстро испарялись.
Осенью они уходят под воду и проводят в пучине все зимние месяцы. Истории известны случаи, когда русалок ловили и «одомашнивали». Правда, ненадолго потому, что эти существа питаются паром, без воды долго не могут существовать и вскоре растворяются без следа.
И женщины, чтобы их мужья не влюблялись в духов, приходили к речкам и озерам 20 апреля, оставляли на берегу подарки для русалок: одежду, ткань, украшения. Бытовало поверье, что если речная жительница примет подношение, то в течение года не тронет никого из этой семьи. Но важное замечание, когда вы соберетесь идти к реке, то обязательно нужно взять с собой чеснок или веточку полыни, запахи этих двух растений отпугивают нечисть. И русалок тоже. И если вы забудет с собой взять эти пахучие снадобья, то несколько русалок вас могут защикотать до смерти.
Помните, что днем русалки становятся кувшинками, чтобы не испариться на солнце. Поэтому не вздумайте срывать кувшинки.
Приметы на Акулинин день
Если сегодня будет длительный ливень, то не ждите богатого урожая калины и зерновых.
Заморозки ночью и ясное небо днем, то готовьтесь к богатому урожаю гречки.
Дождь сегодня предвещает много малины в лесах и огородах.
Звездное небо говорит о том, что будет много грибов и ягод.
Запрет очень важный 2 апреля - не следует ни под каким предлогом смотреть на улицу через окно, особенно в ночное время, иначе накликаете беду.