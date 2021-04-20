Упавший с 80 метров альпинист Торстен Ноймайр прикован к инвалидному креслу: история мужества и жажды жизни

Торстен Ноймайр - заядлый альпинист, марафонец и лыжник. Без спорта для него ничего не работает. Летом 2018 года он с другом совершил тур по горам Кайзер и упал на глубину. Шесть недель его тело пытается выжить - семье грозит распад. Он все еще чувствует психологические последствия сегодня. Торстенс Келлер напоминает о своей прежней жизни как музей. Стена для боулдеринга, гоночные велосипеды , лыжное снаряжение, идеально соответствующее вашим потребностям, сложенные парапланы, спальные мешки и тщательно организованный шкаф, полный спортивного инвентаря. «Я стоял на вершине восьмитысячника в Пакистане , поднялся на три великие северные склоны Альп. Я пробежал марафон и соревновался в лыжном туре », - говорит он гордо и задумчиво. «Если вы привыкли к такой активной жизни, это плохо вдруг даже не выходить из дома на вашем собственном.»
Это случилось летним днем в июле 2018 года. Торстен и его друг хотят пройти альпинистский маршрут Fleischbank Südostverschneendung в Вильдер-Кайзере. Он опытен, сосредоточен и достигает вершины через восемь часов. И вот, эта захватывающая панорама! Горный массив и это неповторимое чувство усталости, облегчения и безграничной свободы. «Не помню, но на спуске что-то пошло не так, - сказал Торстен. «Мы спустились вниз, и внезапно я упал с конца веревки на крутой скале. Я не знаю, почему. Альпинист беспомощно падает на глубину на глазах у своего напарника по веревке. Восемьдесят ярдов свободного падения в совершенно иную жизнь. Торстен ломает все ребра, его легкие разрушаются, он получает тяжелую черепно-мозговую травму и травму спинного мозга.
Тело Торстена шесть недель борется за жизнь
44-летний мужчина проходит экстренную операцию в Зальцбурге, затем переведен в клинику несчастных случаев в Мурнау и помещен в искусственный глубокий сон. Его тело пытается выжить шесть недель. «Когда я пришел в себя и медленно начал снова видеть реальность, лечащие врачи сказали мне, что у меня паралич нижних конечностей и что мне придется всю оставшуюся жизнь использовать инвалидное кресло», - вспоминает Торстен.
Поначалу Торстен не понимает диагноза. «Но чем яснее была у меня в голове, тем хуже была мысль о том, что я больше никогда не смогу ходить. Если вы вообразите: в тот момент я ничего не мог делать, все функции ниже пупка полностью отсутствовали ». Отец двоих детей - сыну Ханнесу сейчас пять лет, а дочери Анне два года - ошеломлен. «Даже мои друзья и знакомые не могли поверить в мою ситуацию. Все хотели навестить меня, моей жене Улли даже приходилось записываться на прием. «После долгих шести месяцев в травматологической клинике Торстен начал реабилитацию в начале 2019 года,« но это мне ничего не принесло ».
Торстен разочарован реабилитацией: «Он не был предназначен для того, чтобы снова вставать с этого стула».
Реабилитационный центр разработан, чтобы как можно лучше справляться с повседневной жизнью в инвалидной коляске и стать более независимыми. «Но он не был предназначен для того, чтобы снова встать с этого стула». Горькое осознание того, чьей величайшей страстью до этого момента было движение и испытание собственного тела.
Вернувшись домой, Торстен получает собственную тренировочную комнату и без устали работает над прогрессом при поддержке своей жены. «Мы попытались восстановить мои ноги с помощью стабилизирующих перекладин, беговой дорожки и шведских стенок. До четырех часов в день - в течение долгого года
», - говорит он. «Я так хотел, чтобы снова смог сделать хотя бы небольшие движения с этим усилием», - говорит Торстен. Но долгожданного успеха не происходит. У спортсмена ощущение, будто он снова и снова смотрит в свою личную бездну во время тренировки. «На каждом шагу, который вы пытаетесь сделать, вы видите, что больше не можете делать. Это все равно что попасть прямо в ад, но не выбраться отсюда ».
Борьба с психикой: «Я не хотел признавать, что теперь это моя жизнь».
Психическое напряжение увеличивается и в какой-то момент становится слишком сильным. «Ежедневные тренировки напоминали все время сунуть палец в открытую рану», - пытается объяснить свое разочарование Торстен. В результате страдают его более чем 20-летние отношения, которые в конечном итоге грозят разрывом.
«Оглядываясь назад, можно сказать, что все эти тренировки определенно были ошибкой. Я сильно пренебрегал своей семьей, потому что просто не хотел признать, что это моя жизнь сейчас ». Пока Торстен говорит, его сын Ханнес забирается к нему на колени и ласково улыбается ему. Инвалидная коляска для него не проблема. Более того, «этот папа часто грустит».
Торстен вернулся к своей работе в строительном отделе Stadtwerke München. «Я очень благодарен за то, что меня там так поддерживают», - говорит он. Сегодня он находит равновесие в езде на велосипеде. «Свежий воздух полезен для меня, поэтому я могу бросить вызов самому себе и прояснить мысли».
Торстен хочет сделать добро своим энтузиазмом к движению. «Я хочу создать команду для Wings for Life World Run с помощью моего работодателя. Я понял, что без исследования ничего не получится. Медицина должна сделать решительные шаги », - убежден он. Его взгляд снова падает на большой шкаф со спортивным инвентарем. «Моим самым большим желанием было бы отправиться в поход с детьми в лес и в горы. Показать им мой мир - это было бы лучше всего для меня …"
Источник: focus.de