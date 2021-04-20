Врач-кардиолог назвал продукты, которые защищают от инсульта и сердечных приступов

Здоровые кровеносные сосуды защищают от сердечных приступов и инсультов. Питание играет важную роль в обеспечении оптимального состояния клеток сосудов. Кардиолог и специалист по спортивной медицине Мартин Халле объясняет, на что следует обращать внимание при приготовлении пищи, пишет focus.de.
Перец, помидоры, ягоды, огурцы, а также карри и куркума: многие здоровые продукты имеют насыщенный цвет. За этим стоят так называемые множественные фенольные соединения. Они защищают эндотелиальные клетки кровеносных сосудов от свободных радикалов. Поэтому профессор Сосуд Мартин Халле рекомендует есть как можно более «красочно».
Об эксперте
Мартин Халле - ведущий медицинский директор кафедры и поликлиники профилактической и реабилитационной спортивной медицины на медицинском факультете Технического университета Мюнхена. Он является специалистом по внутренним болезням, кардиологии и спортивной медицине и возглавляет большую амбулаторную клинику профилактической кардиологии и спортивной медицины при Университетской клинике справа от Изара. Его специальность - профилактика, терапия и реабилитация внутренних заболеваний, особенно сердечно-сосудистых заболеваний.