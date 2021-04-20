В Бердске ко Дню Победы ветеранам и инвалидам войны выплатят по 10 000 рублей

По 10 тысяч рублей получат 520 ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы в Новосибирской области, сообщает сайт Бердск-Онлайн, ссылаясь на региональное отделение ПФР.
Выплачивать деньги начали уже в этом месяце. До 9 мая все ветераны получат свою выплату либо через банк, либо через почту. Это будет зависеть от способа получения пенсии.
Выплата предусмотрена для инвалидов и участников войны, постоянно проживающих на территории России, а также в Литве, Латвии и Эстонии.
В регионе на это направят более 5 миллионов рублей. Президент установил выплату еще в 2019 году.
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