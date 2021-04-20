Категорические запреты и главные приметы 25 апреля на великий праздник Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье-2021

Приметы и поверья на Вербное воскресенье
25 апреля православные верующие празднуют праздник Вербное воскресенье. Этот день в веках оброс различными приметами и ритуалами. Так, всегда считалось, что веточка вербы в этот день несет исцеление больным и обладает целительными качествами. Какие поверья на благополучие, здоровье, деньги и исполнение желание сложись за столетия?
Рассказываем:
Теплый день говорит о чудесной погоде предстоящим летом.
Дует ветер, то и лето будет с ветром и даже ураганами.
Если 25 апреля пойдет неожиданный ливень, это примета богатого урожая и зерновых и овощей.
Если день будет безоблачным, то лето подарит много фруктов.
Если утром на лужах корочка льда, которая хрустит под ногами, то вдоволь будет на грядках огурцов и капусты.
Если к празднику буйно цвела верба, то пашня будет быстрой и удачной.
Обязательно постучите по лицу и телу веткой вербы, лучше освещенной в церкви, год будет здоровым для вас.
Если вербой вы затронете другого человека, то сила растения перейдет к нему. И он будет любые проблемы решать легче.
Возьмите ленточку, лучше яркую, и 25 апреля завяжите ее узлом на растущей в лесу вербе, загадайте желание и оно исполнится в ближайший месяц.
Если девушка хочет выйти замуж, то 25 апреля необходимо найти старую вербу и привязать красной лентой к веточке бумажку, гд написать желание выйти замуж, и тогда в течение
12 месяцев он точно встретит своего любимого.
После службы в храме, если вы съедите 5 почек вербы, то зубы у вас не будут болеть в течение пяти лет.
Если одновременно прожевать и проглотить три почки вербы, то самое важное дело этого года быстро сбудется.
Если вы хотите забеременеть, то нужно съесть девять почек вербы.
Женщине, которая страдает бесплодием, нужно съесть девять вербных почек.
Если принесете домой освященную веточку вербы, поставите на ночь в вазу, а утром сожжете ее, то это будет очень надежная защита от пожара.
Если веточку вербы, принесенную их церкви, вы опустите в реку, то в вашем доме будет богатство и достаток весь год.
Строго запрещается кур и уток 25 апреля выпускать во двор – их могут испортить бесы.
Если в Верное воскресение высадите домашнее горшечное – оно принесет вам много денег.
И если вы очень хотите в этот день увидеть своего любимого, подумайте о нем и он обязательно придет.