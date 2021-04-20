Председатель суда Бердска Павел Яковинов возглавил Совет судей Новосибирской области

В Совете судей произошли кадровые изменения: бывший председатель Инна Петрунина подала заявление о прекращении полномочий после её упоминания в уголовном деле. Теперь совет возглавил Павел Яковинов, который является главой городского суда Бердска.
Напомним, что Петрунина фигурирует в деле юриста Риммы Шатовкиной, которая обвиняется в разглашении государственной тайны.
Павел Яковинов родился в 1977 году в Бердске. В 1997 году он окончил Новосибирскую специальную школу милиции МВД РФ по специальности «правоохранительная деятельность». В 2004 году Яковинов получил юридическое образование в Томском государственном университете.
С 1997 года по 2006 год работал в органах внутренних дел. Указом Президента 446 в 2014 году был впервые назначен на должность председателя Бердского горсуда Новосибирской области. 14 сентября 2020 года Путин подписал очередной документ о назначении Павла Яковинова председателем городского суда Бердска.
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