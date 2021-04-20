Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 20 апреля 2021 в России и мире

• День поисков смысла жизни • Национальный день донора крови • День охоты на королевского кракозябра • День вилкокрута и ложкочерпия • Праздник иконы Божией Матери Византийской • День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского • День китайского языка (Chinese Language Day) • Международный день климатической фантастики (International Cli-Fi Day) • День памяти святых мучеников Руфина и Акилины • День мобилизационных подразделений МВД РФ • День памяти преподобного Даниила Переяславского • Cannabis Culture Holiday - США • День картошки фри с сыром Чеддер (National Cheddar Fries Day) - США • День перевёрнутого ананасового пирога (Pineapple Upside Down Cake Day) - США • День двойников (National Look-Alike Day) - США • День уважения лимской фасоли (National Lima Bean Respect Day) - США • День признания волонтера (Volunteer Recognition Day) - США • Именины у Даниила, Акилины, Георгия, Петра, Аркадия • Акулинин день (Пробуждение русалок)
Важные события
1656 в России появляются медные деньги (взамен серебряных).
1770 в ходе Русско–турецкой войны 1768–1774 годов грузинский царь Ираклий II одержал над турками победу в Сражении при Аспиндзе.
1832 Петербургский акушер Андрей Вольф сделал первое в России успешное переливание крови. Донором роженицы с кровотечением стал её муж.
1866 приостановлен выход в свет «за пропаганду материализма» книги И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».
1901 торжественное открытие Большого зала Московской консерватории.
1923 на съезде РКП(б) Лев Троцкий запустил в оборот фразу «смычка города с деревней».
1932 в Ленинграде завод «Промет» освоил выпуск первых отечественных бензино–раздаточных колонок.
1933 издательство «Молодая гвардия» по инициативе Максима Горького приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга «Генрих Гейне» Александра Дейча.
1934 первое присвоение звания Герой Советского Союза семерым лётчикам (М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М. Т. Слепнев), спасшим экипаж парохода «Челюскин».
1938 в УССР принято постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах.
1942 закончилась Московская битва (1941–1942) Великой Отечественной войны.
1942 состоялся первый полёт серийного фронтового истребителя Ла–5.
1958 был основан футбольный клуб «Рубин».
1959 началась эксплуатация пассажирского самолёта Ил–18 ОКБ Сергея Ильюшина.
1978 южнокорейский Боинг 707, вторгшийся в воздушное пространство СССР, повреждён советским перехватчиком и совершил вынужденную посадку в районе города Кемь.
1983 запущен пилотируемый космический корабль «Союз Т–8».
1983 основан Бит–квартет «Секрет»
1988 в Москве заложен первый в СССР бейсбольный стадион.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend