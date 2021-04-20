Какой сегодня церковный праздник 20 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 20 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:104/20/2021Фото: YouTube
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20 апреля строго запрещалось рвать кувшинки - это были спящие русалки.

храм
Сегодня дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

Православные праздники 19 апреля

Великий пост Преподобного Георгия Митиленского, митрополита Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита

Народные приметы и запреты дня

Акулинин день

По народному календарю в этот день почитают мученицу Акилину.

Согласно народным поверьям в этот день русалки выходят из воды. Их можно встретить возле водоемов, в полях и лесах. В старину, чтобы оградить себя от встречи с русалками, люди приносили к берегам рек и озер одежду. Считалось, что после такого подарка они не тронут никого из членов семьи. Также брали с собой полынь и чеснок, которые считали оберегами от нечистой силы.

В этот день нельзя срывать кувшинки. Считается, что русалки превращаются в эти цветы и могут навлечь беду.

Запрещалось подходить к воде без полыни и чеснока.

Нельзя было сегодня смотреть в окно - особенно вечером.

Дождливая погода предвещает богатый урожай малины.

Приметы

  • Если на Акулину дождь – яровые плохие, калина хорошая.
  • Если на небе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.
  • Дождь пошел – будет богатый урожай малины.
  • На Акулину дождь – хороша будет калина.
  • Утром перед громом прошел дождь – к ясной погоде, гром был без дождя – к ненастью вечером.
Источник: my-calend

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