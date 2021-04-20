Какой сегодня церковный праздник 20 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 19 апреляВеликий пост Преподобного Георгия Митиленского, митрополита Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита
Народные приметы и запреты дня
По народному календарю в этот день почитают мученицу Акилину.
Согласно народным поверьям в этот день русалки выходят из воды. Их можно встретить возле водоемов, в полях и лесах. В старину, чтобы оградить себя от встречи с русалками, люди приносили к берегам рек и озер одежду. Считалось, что после такого подарка они не тронут никого из членов семьи. Также брали с собой полынь и чеснок, которые считали оберегами от нечистой силы.
В этот день нельзя срывать кувшинки. Считается, что русалки превращаются в эти цветы и могут навлечь беду.
Запрещалось подходить к воде без полыни и чеснока.
Нельзя было сегодня смотреть в окно - особенно вечером.
Дождливая погода предвещает богатый урожай малины.
Приметы
- Если на Акулину дождь – яровые плохие, калина хорошая.
- Если на небе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.
- Дождь пошел – будет богатый урожай малины.
- На Акулину дождь – хороша будет калина.
- Утром перед громом прошел дождь – к ясной погоде, гром был без дождя – к ненастью вечером.