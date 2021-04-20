Календарь дачника на 20 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

20 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 20.04.2021 в 10:00)». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев. Процент освещенности Луны составляет 51%. Восход Луны в 10:07, а закат в 03:23.
Хронология лунных дней
- 9 лунный день c 09:01 19.04.2021 по 10:07 20.04.2021
- 10 лунный день c 10:07 20.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Лев (−)
Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковиц и клубней;
- сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
- при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- срезка ненужных побегов и формирование кроны;
- заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
- посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
- пересадка растений, имеющих крепкие корни;
- вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
- прививка, заготовка сена, вырубка леса;
- посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
- выпечка.
- овощных: скорционер;
- пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
- полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
- цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
- комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
- полив, подкормки;
- вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.
10 лунный день (+)
20 апреля 2021 года в 12:00 — 10 лунный день. Хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.
Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.
- уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;
- уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;
- посадка, посев и пересадка растений;
- полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.
- обрезка деревьев, это может плохо сказаться на их здоровье.
Первая четверть (+)
Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также "временем урожая".
При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: mirkosmosa