Календарь дачника на 20 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 20 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:084/20/2021Фото: pxhere
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Хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

салат
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду

20 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 20.04.2021 в 10:00)». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ЛевПроцент освещенности Луны составляет 51%. Восход Луны в 10:07, а закат в 03:23.

Хронология лунных дней

  • 9 лунный день c 09:01 19.04.2021 по 10:07 20.04.2021
  • 10 лунный день c 10:07 20.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.

Благоприятно во льве:
  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;
  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;
  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможно:
  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;
  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;
  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;
  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;
  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;
  • выпечка.
Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:
  • овощных: скорционер;
  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;
  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;
  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;
  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;
  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.
Не благоприятно во льве:
  • полив, подкормки;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.

10 лунный день (+)

20 апреля 2021 года в 12:00 — 10 лунный день. Хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.

Рекомендуется в 10 лунный день:

  • уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;

  • уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;

  • посадка, посев и пересадка растений;

  • полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.



Не рекомендуется в 10 лунный день:

  • обрезка деревьев, это может плохо сказаться на их здоровье.






Первая четверть (+)



Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также "временем урожая".

При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.




Влияние дня недели (+)



День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Источник: mirkosmosa


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