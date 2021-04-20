Трое погибших найдены под завалами взорвавшегося 3-этажного дома в Нижегородской области. Фото и видео с места трагедии
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Трое погибших найдены под завалами взорвавшегося 3-этажного дома в Нижегородской области. Фото и видео с места трагедии

8:39:044/20/2021Фото: МЧС Нижегородской области
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В числе погибших новорождённый 2021 года.

Трагедия произошла вечером, 19 апреля
Трагедия произошла вечером, 19 апреля

Ужасная трагедия произошла в Нижегородской области в 20.43 19 апреля - в 3-этажном доме села Маргуша взорвался газ. По предварительной информации найдено трое погибших. Как сообщает МЧС области, в результате происшествия пострадали 7 человек. Они осматриваются медиками. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек.

- В 22.35 был объявлен ранг пожара №3. На месте находится начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков. На данный момент горит кровля дома, площадь составляет 900 кв.м., - сообщает МЧС.

Количество жертв может увеличиться. По предварительным данным, под завалами могут еще находиться люди.

Всего в ликвидации последствий данного происшествия задействовано 237 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 177 человек и 27 единиц техники. Работы на месте происшествия продолжаются. На месте открыты пункты временного размещения, но люди не хотят в них оставаться, все уходят к родственникам. Параллельно спасатели разгребают завалы. Предварительно, причиной названа утечка газа из-за неисправности оборудования.

На месте работают спасатели
На месте работают спасатели

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