Снегом завалило Бердск в ночь на 20 апреля. Какую погоду ждать днем?

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Как обещают синоптики, температура воздуха ночью -6, -11 °С, местами до -16 °С, днем -2, +3 °С.
В Бердске 20 апреля по прогнозам синоптиков ожидается солнечная и морозная погода. Осадков не ожидается. Столбик термометра не преодолеет нулевую отметку, остановившись на минус 1. Вечером снова начнет холодать и в ночь на среду будет около 6 градусов мороза.
А 21 апреля пойдет снег и установится пасмурная погода. Хотя воздух начнет прогреваться.
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