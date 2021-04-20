Снегом завалило Бердск в ночь на 20 апреля. Какую погоду ждать днем?
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Снегом завалило Бердск в ночь на 20 апреля. Какую погоду ждать днем?

8:46:204/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сохранится морозная, но солнечная погода. В ночь на среду еще больше похолодает.

Вот и лето прошло. 20 апреля 2021

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Как обещают синоптики, температура воздуха ночью -6, -11 °С, местами до -16 °С, днем -2, +3 °С.

В Бердске 20 апреля по прогнозам синоптиков ожидается солнечная и морозная погода. Осадков не ожидается.  Столбик термометра не преодолеет  нулевую отметку, остановившись на минус 1. Вечером снова начнет холодать и в ночь на среду будет около 6 градусов мороза.

А 21 апреля пойдет снег и установится пасмурная погода. Хотя воздух начнет прогреваться.




 

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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