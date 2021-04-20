Погода напугала жителей Бердска 20 апреля: На улице -10

Сегодня жители Бердска вновь облачились в зимние одежды. И это не удивительно - 19 апреля на столбике термометра -10. Синоптики пообещали, что днем в Новосибирской области будет переменная облачность без осадков. При этом ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В некоторых районах ночью подморозило до -16. А вот днем потеплеет до -2, +3 °С.
Отмечается, что холод задержится до 21 апреля. С 22 апреля весна все-таки придет в Бердск. Уже в четверг воздух прогреется до +10 градусов.
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