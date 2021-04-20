Производственный календарь на май 2021: Праздничные и выходные дни и короткие недели

Последний месяц весны - май 2021 года - подарит нам 12 дней отдыха.
В мае ежегодно празднуется два государственных праздника, которые являются выходными днями.
1 мая - Праздник весны и труда.
9 мая - День Победы.
1 мая в 2021 году отмечается в субботу. И поскольку он выпадает на выходной день, то переносится на следующий за ним первый рабочий день - на 3 мая. Значит отдыхать будем 3 дня - 1, 2 и 3 мая. Рабочая неделя будет укорочена на 1 час, потому что пятница 30 апреля предшествует праздничному выходному дню и сокращается на 1 час рабочего времени.
2 мая 2021 года - большой религиозный праздник - Пасха. Но этот праздник всегда выпадает на воскресенье и не является государственным праздником, поэтому переноса этого выходного на рабочий день не предусмотрено.
9 мая выпадает на воскресенье, значит выходной день переносится на понедельник 10 мая. Таким образом снова получается отдыхать три дня подряд - 8,9 и 10 мая. Пятница 7 мая предпраздничным не является, поэтому сокращен не будет.
Двойной размер оплаты труда предусмотрен только за 1 и 9 мая 2021 года.
Те, кто по графику работает и учится по субботам - 8 мая будет рабочим и, соответственно, учебным днем.
В мае будет достаточно времени для отдыха - два раза трехдневные "каникулы". Желаем приятной погоды и отличного отдыха!