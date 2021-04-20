Новую хитрость мошенников с деньгами россиян рассекретила прокуратура Москвы

Появился очередной способ мошенничества с банковскими счетами. Мошенники пользуются фальшивыми страницами банковский сайтов, чтобы украсть деньги, сообщается на сайте московской Прокуратуры.
Специалисты ведомства уточнили, что преступники теперь используют иную хитрость: вместо того, что получать доступ к банковской карте, они пытаются снимать деньги со счета или депозита.
- Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда они под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщения якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент, — говорится в предупреждении.
Как пояснили в ведомстве, пользователь получает ссылку на поддельную страничку, где нужно ввести свои данные для авторизации. Также мошенники крадут деньги посредством оплаты комиссии и оформления выгодной страховки для пользования услугами банка.
Эксперты предупредили, что нельзя разглашать данные своей банковской карты или счета по телефону, необходимо избегать сомнительных ссылок и ни в коем случае не переводить деньги неизвестным лицам, которые выдают себя за сотрудников банка.
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