Новую хитрость мошенников с деньгами россиян рассекретила прокуратура Москвы
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Новую хитрость мошенников с деньгами россиян рассекретила прокуратура Москвы

10:10:184/20/2021Фото: pixabay.com
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Специалисты ведомства уточнили, что преступники теперь используют иную хитрость: вместо того, что получать доступ к банковской карте, они пытаются снимать деньги со счета или депозита.

Пользователь получает ссылку на поддельную страничку, где нужно ввести свои данные для авторизации

Появился очередной способ мошенничества с банковскими счетами. Мошенники пользуются фальшивыми страницами банковский сайтов, чтобы украсть деньги, сообщается на сайте московской Прокуратуры.

Специалисты ведомства уточнили, что преступники теперь используют иную хитрость: вместо того, что получать доступ к банковской карте, они пытаются снимать деньги со счета или депозита.

- Участились случаи неправомерного доступа мошенников к онлайн-банку, когда они под видом сотрудников кредитных учреждений звонят жертвам либо присылают сообщения якобы от имени банка. При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент, — говорится в предупреждении.

Как пояснили в ведомстве, пользователь получает ссылку на поддельную страничку, где нужно ввести свои данные для авторизации. Также мошенники крадут деньги посредством оплаты комиссии и оформления выгодной страховки для пользования услугами банка.

Эксперты предупредили, что нельзя разглашать данные своей банковской карты или счета по телефону, необходимо избегать сомнительных ссылок и ни в коем случае не переводить деньги неизвестным лицам, которые выдают себя за сотрудников банка.

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