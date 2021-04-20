Дарья Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым
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Дарья Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым

10:59:044/20/2021Фото: Страница Дарьи Мороз в инстаграм
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Развод не помешал паре сохранить хорошие отношения.

Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения

Гостья программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Дарья Мороз рассказала о причинах развода с режиссером Константином Богомоловым.

Союз распался в 2018 году, после 8 лет супружеской жизни. Пара имеет дочь Анну, которая родилась в 2010 году. Мороз объяснила, что пара развелась именно по её инициативе.

-Не знаю, почему так случилось? То ли я как-то устала? Это сложно. Думаю, что я в том возрасте была недостаточно мудрой, чтобы сглаживать какие-то неравномерности в семье, — сказала актриса.

Дарья считает, что разрыв мог бы не случиться, если бы ей хватило мудрости преодолеть появившиеся в отношениях трудности, но в итоге было слишком поздно, и "процесс стал необратимым". После развода актрисе и режиссеру удалось сохранить хорошие отношения.

Мороз также отметила, что периодически работает вместе с бывшим мужем, а их дочь достаточно много общается с отцом.

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морозразводБогомолов
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